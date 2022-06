Elképzelhetetlen szintre lökheti Kína a szénárakat

Az orosz olaj mellett a szenet is nagy mennyiségben szerzi be Kína annak ellenére, hogy odahaza is nő a kitermelés, és csak a járványkorlátozások megszüntetése után kezd el nőni a kereslet.

3 órája | Szerző: Medgyesi Csilla

3 órája | Szerző: Medgyesi Csilla

Kína egyre növekvő mennyiségben vásárol május óta szenet Oroszországból, miközben csökkenti az importot más országokból – derült ki a S&P Global Market Intelligence legfrissebb adataiból, amelyekről a CNBC számolt be. Júniusban 55 százalékkal 6,2 millió tonnára ugrott a tengeren szállított mennyiség az előző év azonos időszakához viszonyítva, miután az előző hónapban is húsz százalékkal emelkedett; májusban 5,5 millió tonnát importáltak. Érdekesség, hogy közben nő a hazai széntermelés is, a pekingi statisztikai hivatal adatai szerint január és május között a tavalyihoz képest 10,4 százalékkal több, 1,81 milliárd tonnát hoztak felszínre, míg az import ebben az időszakban 13,6 százalékkal, 96 millió tonnára esett vissza. Ráadásul a koronavírus-járvánnyal szembeni szigorú zéró tolerancia politikája és az ebből következő sorozatos korlátozások miatt csökkent a hazai kereslet. Fotó: Danil Aikin / Sputnik via AFP

Oroszország a nyugati szankciók miatt az olajhoz hasonlóan a szenet is jelentős engedménnyel árulja a mindenkori világpiaci árakhoz képest – emlékeztetett Pranay Shukla, az S&P Global Market Intelligence társigazgatója. Az ukrajnai háború miatt az Európai Unió mellett több más ország, például Japán is megtiltotta a szén behozatalát Oroszországból, amely ennek az energiahordozónak is az egyik legnagyobb kitermelője és exportálója a világon, és Indonézia és Mongólia mellett ma már Kína legfontosabb beszállítója.

A Kínába irányuló orosz szénexport várhatóan az év második felében tovább nő majd, mivel feloldották a járvány megfékezésére hozott korlátozásokat, és újranyitott a világ második legnagyobb gazdasága. Júniusban három hónap visszaesés után már ismét javult, bár csak enyhe mértékben a feldolgozóipar teljesítménye. A statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 50,2 pontra erősödött a májusi 49,6-ról, és csak kevéssé maradt el az elemzők által várt 50,5 ponttól. A nagyvállalatok bővülése mérséklődött, a középvállalatok ismét növekedtek, és csökkent a visszaesés mértéke a kisvállalatoknál is. A termelésre vonatkozó részmutató az előző hónapról 3,1 pontot javulva 52,8 pontra nőtt, vagyis visszaállt a növekedési pályára. Az új megrendelések állományának részmutatója 2,2 ponttal, 50,4 pontra emelkedett. Fotó: AFP A feldolgozóiparon kívüli, főleg a szolgáltatásokat és az építőipart tömörítő szektor BMI-je szintén visszatért a növekedési tartományba, a júniusi 54,7 pont ráadásul a legnagyobb mértékű bővülés tavaly május óta. Az üzleti várakozások részindexe 61,3 pontra emelkedett, a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit BMI májusról 5,7 ponttal emelkedve 13 hónapos csúcsot jelentő 54,1 pontra javult. Európa-szerte indítják újra a szénerőműveket A visszatérés a fosszilis tüzelőanyagokhoz riadalmat keltett az Európai Unióban és a környezetvédők körében. A gazdasági nyitással járó kínai keresletnövekedést árgus szemmel fogják figyelni a piacok, mert az tovább emelheti a szén világpiaci árát, és pörgetheti az egyébként is folyamatosan emelkedő globális inflációt. Shukla szerint Kína miatt a harmadik negyedévben „elképzelhetetlen szintre” emelkedhetnek a nemzetközi szénárak, amelyek jelenleg meghaladják tonnánként a 380 dollárt, de az idén jártak már 425 dollár felett is. (Egy dollár 380 forint.)

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek