Hasonlóképp gondolkodnak a világgazdaság helyes irányáról a BRICS-országok vezetői Narendra Modi szerint. Az indiai elnök a Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát tömörítő gazdasági társulás éves fórumán – amelyet ezúttal online rendeztek meg – arról is beszélt, hogy a világ öt legnagyobb feltörekvő piaci gazdaságának befolyása jelentősen megnőtt az elmúlt években, amelyet a szervezet országai most ki is használhatnak.

Addressing the BRICS Summit. https://t.co/XfkygO6CdC — Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2022

A találkozónak ezúttal otthont adó Kína elnöke azzal a felszólítással nyitotta meg a virtuális találkozót még szerdán, hogy véget kell vetni a "politikailag motivált", nemzetközi gazdasági szankciókkal való visszaéléseknek.

A történelem megmutatta, hogy a hegemónia, a blokkpolitika és a blokkok közötti konfrontáció nem békéhez vagy stabilitáshoz, hanem háborúhoz és konfliktushoz vezet

– mondta Hszi Csin-ping, aki ezúttal sem bírálta Oroszországot az Ukrajna ellen indított háborúja miatt, és bár a NATO-ról sem tett említést, kritikusan szólt a katonai szövetségek bővítéséről és a biztonság mások kárára történő biztosításáról. A kínai elnök szerint le kell számolni a hidegháborús gondolkodásmóddal, és egy valóban nemzetközi alapú rendszert kell kiépíteni, az ENSZ vezetésével.

Kína együttműködése az ENSZ szervezeteivel meglehetősen rapszodikus: ahogy arról mi is beszámoltunk, a pekingi vezetés sokáig nem akarta beengedni az országba az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének ellenőreit, akik a koronavírus járvány eredetét próbálták volna feltárni az ázsiai országban. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa csak nemrég, 17 év után kapott bebocsátást az országba, de ottani munkáját Hszi elnök azzal kommentálta: az emberi jogok kérdése minden ország belügye, abba nem kellene az ENSZ-nek beavatkoznia.

A BRICS országcsoport tagjai eddig mind az Oroszországot sújtó, nyugati szankciók ellen foglaltak állást.

Fotó: Mikhail Metzel / Sputnik via AFP

A BRICS más országai és Oroszország közötti kereskedelem az év eleje óta szárnyra kapott; a Vlagyimir Putyin által ismertetett számok szerint a csoport tagjai közötti kereskedelmi forgalom, a nyugati szankciók ellenére 38 százalékkal nőtt az év első negyedében. Az orosz elnök hangsúlyozta: Moszkva "átirányítja" a kereskedelmi forgalmát a "megbízható partnerei" felé. Ennek eredménye többek között az országok közötti élénkülő mezőgazdasági együttműködés, valamint az is, hogy India és Kína egyre több orosz olajat vásárol; csak májusban 11 százalékkal nőtt az orosz energiaimportjuk.