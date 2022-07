A jobboldali Liberális Párt (LP) jelöltje ismét Jair Bolsonaro lesz az október 2-ra kiírt elnökválasztáson. A hírt hivatalosan vasárnap jelentették be egy pártrendezvényen több ezer ember előtt a riói Maracanazinho stadionban. A bejelentéssel hivatalosan is megkezdődött a jelenlegi elnök újraválasztási kampánya.

Közben Bolsonaro folytatja megalapozatlan támadásait az elektronikus választási rendszer megbízhatóságát illetően, ami a Reuters szerint előrevetíti, hogy adott esetben nem fogja elfogadni a vereséget.Vasárnapi beszédében ezt a témát közvetlenül nem hozta szóba, inkább a társadalmi kérdésekben konzervatív bázisa körében népszerű kérdéseket taglalta. Többször is méltatta azonban a hadsereget, amely osztja az aggodalmait. „A hadsereg a mi oldalunkon áll. Ez egy olyan hadsereg, amely nem fogadja el a korrupciót, nem fogadja el a csalást. Ez egy olyan hadsereg, amely átláthatóságot akar” – jelentette ki az éljenző tömeg előtt.

Kampányában orosz kollégájára, Vlagyimir Putyinra is számít, a magas üzemanyagárak ugyanis tovább rontják újraválasztási esélyeit. Két hete azonban bejelentette: Brazília közel áll ahhoz, hogy olcsó dízel vásárlásáról állapodjon meg Moszkvával.

Fotó: Caio Guatelli/AFP

Bolsonaro jelenleg 20 százalékpontos hátrányban van fő riválisa, Luiz Inacio Lula da Silva mögött, aki 2003. és 2010. között volt az ország elnöke, és agresszív költekezési politikájának köszönhetően milliókat emelt ki a szegénységből. A volt államfő csillaga ugyan az elmúlt években leáldozott súlyos korrupciós ügyek miatt, másfél évet börtönben is töltött, de változatlanul nagyon népszerű a brazilok körében. Lula korábban azt ígérte, hogy ha megválasztják, akkor olyan adóreformot vezet be, ami szerint „aki többet keres, az többet is fizet”.

A baloldali Munkáspárt csütörtökön jelölte hivatalosan elnökjelöltnek Lulát. Mögöttük messze lemaradva harmadik Ciro Gomes, a balközép Demokratikus Munkapárt (PDT) jelöltje.