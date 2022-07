A szendrői (Smederevo) vasműveket működtető kínai érdekeltségű cég, az HBIS Srbija képviselői bejelentették, hogy a hónap végéig az általuk működtetett, vas- és acélgyártásra használt két magaskohó egyikét fokozatosan leállítják. A piaci feltételekre hivatkoznak az illetékesek, a szerb sajtónak azt nyilatkozták, hogy a mintegy ötezer foglalkoztatott egyikét sem tervezik egyelőre elbocsátani vagy kényszerszabadságra küldeni. Szintén a helyi sajtóban megjelent információk szerint egyrészt a vas és az acél iránti kereslet visszaesett a világpiacon, s azzal együtt az árak is. Másrészt

a nyersanyagokat – a szenet és a vasércet – eddig elsősorban ukrán és orosz partnerektől szerezték be, amelyek most ezeket inkább fegyvergyártásra fordítják. Ezeknek a tényezőknek a hatása vezethetett a döntés meghozatalához.

A korábban állami vállalatként működő Duna-parti vasműveket az amerikai US Steel 2003-ban 23 millió dollárért vette meg, és 2012-ben még Szerbia legnagyobb exportőre volt. Aztán krízis következett, az acél világpiaci árának akkori esése után a szerb kormány jelképes 1 dollárért vásárolta vissza a gyárat, amelyet a US Steel be akart zárni. Ezzel sok ezer munkahelyet mentettek meg. A szerb állam 2016-ban továbbadta a gyárat a kínai HBIS-nek (Hebei Iron and Steel), amely ígéretet tett, hogy senkit nem bocsát el, és ezt be is tartotta. Ma több mint ötezren dolgoznak a szendrői vasműben, a kínaiak pedig mintegy 300 millió dollárt fektettek be a termelésbe. Az üzem 2019-re Szerbia legnagyobb kiszállítója lett, maga mögé utasította a Fiat kragujevaci autógyárát is.

Az évi 2 millió tonnás kapacitású szendrői acélművek tőkéjének 98 százalékát a HeSteel 46 millió euróért vásárolta meg 2016-ban, és kezdetben növelni tudták a termelést. 2020-ban a koronavírus-járvány okozta piaci anomáliák miatt egyszer már leállították az egyik kohót, de később, a kereslet visszapattanásával egy időben újraindították. A vasmű a szerb GDP-termeléshez mintegy 1-1,5 százalékban járult hozzá az utóbbi években.