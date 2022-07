A Bluetooth technológia egyre nagyobb teret nyer mindennapjainkban, ezt használjuk a hangszóróink, fülhallgatóink, telefonjaink, számítógépeink, okoseszközeink vagy épp az autónk csatlakoztatására. Azonban a Bluetooth csatlakozás előnyei mellett érdemes figyelembe venni a sérülékenységeket is, márpedig ezekből is van bőven, mint az például a Mashable cikkéből is kiderül.

Mire jó a Bluetooth?

Az Ericcson által fejlesztett technológia, amely a nevét – és magát a Bluetooth logót is – Kékfogú Harald dán királyról kapta, az egymáshoz közeli eszközök között teszi lehetővé a kábelmentes adatátvitelt, ám biztonsági szakemberek szerint ez sok veszéllyel járhat. A hackerek a Bluetooth segítségével az okoszárakat is kinyithatják, de akár az autókat is képesek távolról irányítani, és a szupermarketek is használják a vásárlók által bekapcsolt Bluetooth eszközöket azok nyomon követésére.

A technológiát használó eszközök közötti adatforgalom is megfigyelhető, és lehetséges az is, hogy illetéktelenek vegyék át az irányítást.

Ezért kapcsold ki a Bluetootht a mobilodon

Azonban szerencsére ezek ellen a támadások ellen elég egyszerűen védekezhetünk,

hiszen elegendő csupán kikapcsolnunk a Bluetootht telefonunkon vagy más eszközeinken. Ha mégis szükségünk van a technológia használatára, akkor is csak addig legyen bekapcsolva, amikor azt ténylegesen is igénybe is vesszük, az eszközök párosításához hosszú, nehezen kitalálható számsort vegyünk igénybe, ám ezután is maradjon az eszköz rejtett állapotban.

A további óvintézkedések között van az is, ha elutasítjuk minden ismeretlen eszköz kapcsolódási kísérletét, és időnként ellenőrizzük, hogy nincs-e ismeretlen a párosított eszközök között. Engedélyezzük a titkosítást, és rendszeresen frissítsük a szoftvert.

Ezért veszélyes a Bluetooth adatátvitel

Természetesen ezek a lépések járnak némi kellemetlenséggel és kényelmetlenséggel, ugyanakkor a folyamatosan bekapcsolt Bluetoothszal óriási támadási felületet nyújtunk a rosszindulatú támadóknak.

A Bluetooth eszközök hackelése ráadásul nem is feltétlenül nehéz,

és egy gyors kereséssel számos sérülékenységről találunk írást, de akár arról is, hogy mi hogyan törhetjük fel mások eszközeit. A dolgok internete (IoT) terjedése miatt ráadásul egyre több és több eszköz lesz alkalmas Bluetooth csatlakozásra, ami a hackerek számára újabbnál újabb lehetőségeket nyit meg.

Amikor Kamala Harris amerikai alelnökről kiderült, hogy nem használ például Bluetooth fejhallgatókat, a politikust sok kritika érte, mondván, nem halad a korral, ám ezek egyike sem internetbiztonsági szakemberektől érkezett, talán nem is véletlenül.