UniCredit: megugrott az olasz nagybank nyeresége, a befektetők mégis többet vártak

Több mint 2,5 százalékot zuhant az UniCredit részvényeinek árfolyama szerda délelőtt a milánói börzén, miután az olasz nagybank a várakozásokat felülmúlónegyedéves teljesítményről számolt be, éves céljain ugyanakkor nem változtatott.

Nőtt az UniCredit nyeresége, a célokkal viszont óvatos maradt a vezetőség / Fotó: Brookgardener / Shutterstock

Nagyobb profit, apadó kamatbevételek az UniCreditnél

Olaszország második legnagyobb bankja 2,6 milliárd euró adózott nyereséget ért el a július és szeptember közötti három hónapban, ezzel felülmúlta az elemzői konszenzusban szereplő 2,4 milliárd eurós várakozást. A profit éves alapon 4,7 százalékkal nőtt.

A 3,4 milliárd eurós nettó kamatbevételek ugyanakkor több mint öt százalékkal apadtak a tavalyi bázishoz képest.

A hitelező 1,2 százalékkal bővülő, 6,1 milliárd eurós bevétele ugyancsak jobb lett az előrejelzettnél, köszönhetően annak, hogy a pénzintézet kereskedési bevételei duplázódtak a tavalyi szinthez képest.

Tartja a célt a második legnagyobb olasz bank

A hitelező vezetősége a harmadik negyedéves eredmény tükrében megerősítette idei eredményvárakozását is, ennek megfelelően a nettó nyereség elérheti a 10,5 milliárd eurót 2025-ben.

Andea Orcel az eredmények közzétételét követően elmondta, hogy az idei év végén felülvizsgálják többéves eredménycéljaikat, és várhatóan megemelik azokat.

Az UniCredit közölte a nehéz makrogazdasági helyzet ellenére 2027-ben 11 milliárd euró fölé növelné nettó nyereségét, amelyhez a német Commerzbank és a görög Alpha Bank tervezett akvizíciójából származó bevételek is hozzájárulhatnak.

A 2021-ben kinevezett Orcel vezetésével az UniCredit folyamatosan keresi a felvásárlási lehetőségeket, ezek közül azonban eddig egyetlen üzletet sem sikerült nyélbe ütnie, részben az olasz és a német kormányok ellenkezése miatt.

A bank ezek hatására a teljes felvsásárlások helyett a részesedésszerzésre összpontosít.

Eddig hat és félmilliárd eurót fektettünk be két részesedésbe, amelyek konszolidáció révén egymilliárd euróval növelhetik a 2027-ig tervezett eredményszámainkat

- nyilatkozta szerdán a cégvezető a CNBC-nek.

Az UniCredit részvényei 60 százalékot raliztak az év eleje óta.