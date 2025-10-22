Deviza
söripar
Heineken
fogyasztáscsökkenés
sörfogyasztás
sörgyártás

Keserű felismerés: letették az emberek a söröskorsót, Heinekenből is kevesebb fogy

Mínuszban zárja az idei évet a világ második legnagyobb sörgyártója, ami az eladott italmennyiséget illeti. A holland Heineken a makrogazdasági bizonytalanságokra mutogat, holott a prémiumitalokra koncentráló új stratégiája sem igazán vált be eddig. A társaság áremelésekkel próbálja elaltatni a részvényesek figyelmét, de egy határ után ez is kontraproduktívvá válhat.
Kriván Bence
2025.10.22., 10:17

A kelleténél is gyengébben fogynak a Heineken sörei, a holland óriásvállalat idén már másodszor figyelmeztette erre a befektetőit, s az amszterdami tőzsdenyitás után ennek meg is lesz a kézzelfogható eredménye. Amikor a második negyedévet lezáró, július végén publikált gyorsjelentésben erre először tettek utalást, azt a részvényárfolyam 8 százalékos zuhanása követte. 

Heineken
A Heineken közel hárommillió hektoliterrel adott el kevesebb sört a harmadik negyedévben, mint tavaly / Fotó: Imaginechina via AFP

Pedig akkor csak azt kommunikálták, hogy az idén a növekedés helyett legfeljebb stagnálás lesz, most viszont enyhén lefelé görbítették a söreladási grafikon előremutató szárát. A világ második legnagyobb sörgyártója már évek óta küzd a sörfogyasztás fellendítéséért, de komoly sikereket nem tud felmutatni, termékeiből rendszerint akkor fogy extra mennyiség, amikor valamely nagy nemzetközi sporteseményt szponzorál. 

A Heineken áremelésekkel próbálkozik

Az idén nem volt ilyen. Amúgy pedig a gyengülő kereslet bevételerodáló hatásait áremelésekkel igyekszik eltüntetni, és kisimítani a részvényesek homlokán redőző ráncokat. Ezt persze egy szintig a költségek emelkedése is indokolja. 

A befektetők nem ülnek fel a szemfényvesztésnek, s a sikert az eladott hordók mennyiségében mérik, 

mivel az mutatja meg igazán, hogy mennyire gördülékenyen megy az üzlet. A Heineken a harmadik negyedévet 8,71 milliárd eurós bruttó árbevétellel zárta, ez 4 százalékos éves alapú csökkenés. A vállalat nyereségadatot ezúttal nem közölt, csak annyit árultak el, hogy az üzemi profit bővülése az éves tervben megcélzott 4–8 százalékos sáv alsó széle felé tendál. 

Heineken
Ázsiában minimális visszaeséssel vészelte át a harmadik negyedévet a Heineken / Fotó: Imaginechina via AFP

Az a stratégiaváltás sem hozott eredményt, amely a prémiumminőségű, magasabb haszonkulccsal értékesíthető sörfélék preferálását helyezte a fókuszba, ezekből a harmadik negyedévben 2,2 százalékkal kevesebb fogyott, bár az idén még 0,4 százalékos pluszban vannak ebben a szegmensben. 

A Heineken a negyedév során összesen 59,0 millió hektoliter sört értékesített, szemben az egy évvel korábbi 61,9 milliós volumennel. A régiónkénti megoszlás a következő volt:

  • Afrika és Közel-Kelet: 6,8 millió hektó (plusz 2,0 százalék)
  • Amerika: 20,5 millió hektó (mínusz 7,4 százalék)
  • Ázsia és a csendes-óceáni térség: 10,6 millió hektó (mínusz 0,8 százalék)
  • Európa: 21,2 millió hektó (mínusz 4,7 százalék)

A visszaesésre szóló magyarázatul a hollandok az idén már megszokottnak mondható lemezt vették elő, eszerint a makrogazdasági kihívások súlyosbodása miatt tették le a söröskorsót az emberek, nem az egészséges életmód utáni vágyakozás késztette őket erre a lépésre. Dolf van den Brink vezérigazgató rá is tett egy lapáttal, mondván, a volatilitás a harmadik negyedévben az eddigieknél még hangsúlyosabbá vált.

Ha a bizonytalanságok nem terhelik tovább a rendszert, a kereslet is normalizálódni fog

– jövendölte a Heineken első embere, de hogy ez mikorra várható, arról nem tett említést, erre ugyanis cégének csekély hatása van. A sör kifejezetten az a termék, amelyet regionális piacok kiszolgálására helyben érdemes gyártani, a palackok, a sörösdobozok utaztatása ugyanis csak egy bizonyos sugarú körben éri meg, ezenkívül már veszteséges. 

Ennek megfelelően a Heinekennek gyakorlatilag a világ minden pontján vannak a helyi igények lefedésére szolgáló gyártóbázisai, ezzel a vámokat is el tudja kerülni.

