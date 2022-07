Az egyelőre „csendben lévő” Kína lesz a mérleg nyelve, ugyanis a hatalmas ország esetlegesen felpörgő vásárlásai tovább súlyosbíthatják a világméretű gázhiányt.

A világ legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-importőrénél az a meggyőződés alakult ki, hogy az ország zéró-Covid-politikája a keresletet is visszafogja – legalábbis ezt mondják gázkereskedők a Bloombergnek.Közben a kínálat szűkössége miatt nagyon megdrágult az LNG, és a kereskedők attól tartanak, hogy nem lesz szükség az általuk méregdrágán beszerzett nyersanyagra.

A spekuláció persze kockázatos: nagy rizikót jelent ugyanis az időjárás, amely ha szokatlanul hidegre fordul, akkor az egekig emeli a gázkeresletet. Emellett, ha a kínai gazdaság fellendül, az – a spórolós beszerzési politikával karöltve – önmagában is brutális hiányt okoz az amúgy is borotvaélen táncoló gázpiacon. A kínai gázkereslet hirtelen fellendülése esetén ugyanis beszállnának az importőrök az LNG-beszerzési versenybe, ami tovább srófolná a már amúgy is szezonálisan magas gázárakat.

Fotó: AFP



A Trident LNG globális kereskedelmi tanácsadó vezetője diplomatikusan annyit mondott, hogy Anomáliát okoz a helyzet, ugyanis a téli beszerzések már javában zajlanak.Toby Copson szerint Kína nem stresszel az ellátás miatt. Bízik a gázvezetékeiben, illetve a hazai termelésű szénben is, ami most elegendőnek tűnik.



Most még egyensúlyban



Tavaly Kína volt a világ legnagyobb LNG-importőre, de a behozatal nagyjából 20 százalékos csökkenése miatt az idén valószínűleg elveszti ezt a címet. Ugyanakkor a passzív magatartás más ázsiai és európai országok számára lehetőséget teremt arra, hogy növeljék a gázkészleteiket. Annál is inkább, mert a kínai cégek belekezdtek saját LNG-tartalékaik leépítésébe. Közben persze a kínai kormány sem tétlen, Peking ugyanis a széntermelés növelésére ösztönzi a bányászokat és növeli az olcsóbb vezetékesgáz-importot. Az Országos Energiaügyi Hivatal közölte, hogy az ország szénkitermelése 2,2 milliárd tonnára emelkedett 2022 első felében, ami éves alapon 11 százalékos növekedés. Egyelőre Kínának megfelelő készletei vannak, ami nagyrészt a valóban gyengülő keresletnek köszönhető. Az ország gazdaságát már az előző negyedévben is hajszál választotta el a recessziótól, ugyanis a Covid miatti lezárások következtében jó néhány cég csődöt jelentett.



Bizonytalan folytatás



Azt azonban nem lehet tudni, hogy a mostani gyengélkedés meddig tart. Hszi Csin-ping elnök továbbra is elkötelezett a koronavírus teljes felszámolása mellett, amit az is jól bizonyít, hogy a héten a gazdaság egyik motorjának számító Sencsenben rendeltek el korlátozásokat. A gazdaság azonban a felpörgés jeleit mutatta júliusban, és Goldman Sachs növekvő aktivitást vár az elkövetkező hónapokban. A Goldman Sachs szerint a kínai kereslet visszatérése fokozza az LNG-rakományokért folyó versenyt Ázsiában. Így az Európába érkező kínálat tovább csökken, ami újabb fogyasztáscsökkentő intézkedésekre kényszeríti a régiót – az elemzők szerint Európa csak így tudja majd megfelelő szintre tölteni tárolóit a fűtési szezon előtt.

Kína most az ipar felpörgetésén dolgozik. Ha ez sikerül, és Ázsia legnagyobb vásárlója visszatér a megszokott szintre, miközben Európa a szűkös piacon rohanva tölti a tárolóit, az minden bizonnyal jelentős gázpiaci feszültséget gerjeszt – összegez a Trident LNG munkatársa.

Emellett akár a 2021 eleji forgatókönyv is megismétlődhet. Akkor egy hirtelen hidegbetörés miatt Kína kimerítette a készleteit, a kereskedők pedig az azonnali piacon kezdtek vásárolni, ami az árak „felrobbanását” eredményezte.