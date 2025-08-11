Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Bojkottálnák az amerikai termékeket – a gond az, hogy az egyik legnagyobb piacon

Indiában erősödik az amerikai márkákkal szembeni ellenszenv, miután Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre. Narendra Modi miniszterelnök hívei a McDonald’-tól és a Coca-Colától kezdve az Amazonon és a Starbuckson át az Apple-ig számos amerikai cég ellen fordulnak, a „Made in India” mozgalmat hirdetve.
Németh Anita
2025.08.11, 12:22
Frissítve: 2025.08.11, 13:30

Az indiai kormánypárti hívők bojkottálják az amerikai cégeket, így a McDonald’sot, a Coca-Colát, az Amazont, Starbucksot és az Apple-t is. Narendra Modi miniszterelnök támogatói ezzel tiltakoznak Donald Trump amerikai elnök vámjai ellen.

amerikai cég Kanpur: Protest against imposition of 50 percent tariff on India by US President Trump
Trump vámjai miatt bojkottra hívtak Indiában az amerikai cégek ellen / Fotó: Pintuverma  via Reuters 

India, a világ legnépesebb országa, kulcsfontosságú piac az amerikai márkáknak. India a legnagyobb felhasználói piaca a Meta WhatsApp szolgáltatásának, és a Domino’s több éttermet üzemeltet az ázsiai országban, mint bármely más márka.

Bár egyelőre nincs jele annak, hogy az eladások visszaestek volna, egyre több hang szólít fel a közösségi médiában és azon kívül is arra, hogy a vásárlók részesítsék előnyben a hazai termékeket, és hagyják el az amerikai árukat, miután Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre.

„Sorban álltunk a több ezer kilométerről érkező termékekért. Büszkén költöttünk olyan márkákra, amelyek nem a mieink, miközben saját gyártóink figyelemért küzdenek a saját hazájukban” – mondta Manish Chowdhary, az indiai Wow Skin Science társalapítója a Reutersnek. Ő és mások a „Made in India” jeligét szeretnék világhírűvé tenni.

Belföldön ugyan az indiai kiskereskedelmi cégek komoly versenyt jelentenek a Starbuckshoz hasonló külföldi márkáknak, de a nemzetközi terjeszkedés továbbra is kihívás számukra.

A Modi pártjához, a Bharatiya Janata Partyhoz kötődő Swadeshi Jagran Manch vasárnap országszerte kisebb tüntetéseket tartott, felszólítva az embereket az amerikai márkák bojkottjára.

Az Amerika-ellenes tiltakozások közben a Tesla hétfőn megnyitotta a második indiai bemutatótermét Újdelhiben, az eseményen az indiai kereskedelmi minisztérium és az amerikai nagykövetség tisztviselői is részt vettek.

India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni

Az orosz olaj importjának súlyos következményei vannak a dél-ázsiai ország számára. Újdelhi azonban egyelőre elhalasztja az amerikai fegyverek és haditechnikai eszközök beszerzését, amíg tisztázódik az indiai vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője az Egyesült Államokkal.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
