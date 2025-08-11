Bojkottálnák az amerikai termékeket – a gond az, hogy az egyik legnagyobb piacon

Az indiai kormánypárti hívők bojkottálják az amerikai cégeket, így a McDonald’sot, a Coca-Colát, az Amazont, Starbucksot és az Apple-t is. Narendra Modi miniszterelnök támogatói ezzel tiltakoznak Donald Trump amerikai elnök vámjai ellen.
India, a világ legnépesebb országa, kulcsfontosságú piac az amerikai márkáknak. India a legnagyobb felhasználói piaca a Meta WhatsApp szolgáltatásának, és a Domino’s több éttermet üzemeltet az ázsiai országban, mint bármely más márka.
Bár egyelőre nincs jele annak, hogy az eladások visszaestek volna, egyre több hang szólít fel a közösségi médiában és azon kívül is arra, hogy a vásárlók részesítsék előnyben a hazai termékeket, és hagyják el az amerikai árukat, miután Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre.
„Sorban álltunk a több ezer kilométerről érkező termékekért. Büszkén költöttünk olyan márkákra, amelyek nem a mieink, miközben saját gyártóink figyelemért küzdenek a saját hazájukban” – mondta Manish Chowdhary, az indiai Wow Skin Science társalapítója a Reutersnek. Ő és mások a „Made in India” jeligét szeretnék világhírűvé tenni.
Belföldön ugyan az indiai kiskereskedelmi cégek komoly versenyt jelentenek a Starbuckshoz hasonló külföldi márkáknak, de a nemzetközi terjeszkedés továbbra is kihívás számukra.
A Modi pártjához, a Bharatiya Janata Partyhoz kötődő Swadeshi Jagran Manch vasárnap országszerte kisebb tüntetéseket tartott, felszólítva az embereket az amerikai márkák bojkottjára.
Az Amerika-ellenes tiltakozások közben a Tesla hétfőn megnyitotta a második indiai bemutatótermét Újdelhiben, az eseményen az indiai kereskedelmi minisztérium és az amerikai nagykövetség tisztviselői is részt vettek.
India bosszút áll: ha Trump vámháborút indít, nem fognak amerikai fegyvereket venni
Az orosz olaj importjának súlyos következményei vannak a dél-ázsiai ország számára. Újdelhi azonban egyelőre elhalasztja az amerikai fegyverek és haditechnikai eszközök beszerzését, amíg tisztázódik az indiai vámok és a kétoldalú kapcsolatok jövője az Egyesült Államokkal.
