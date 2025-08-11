Nehéz az iskolatáska - de nem csak a gyerekeknek, a szülők mélyen a zsebükbe nyúlnak szeptember előtt

A REGIO JÁTÉK felmérése szerint az első osztályosok, azaz az iskolát mos kezdő gyerekekre költik ilyenkor a szülők a legtöbb pénzt. Az alapfelszerelések – füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés – megvásárlására a válaszadó szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ.
Ennél a korosztálynál az iskolatáska költsége is jelentős: a szülők fele 25 ezer forint alatti, másik fele pedig 25-40 ezer forintos árfekvést választ, miközben a tornacipőre, tornaruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forintnyi kiadás jut.
Minden hetedik válaszadó szerint a kiadások a 100 ezer forintot is meghaladják
– hangsúlyozza Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.
Míg az elsősök beiskolázása a legdrágább,
felső tagozatban már mindössze 20-30 ezer forintot költenek a legszükségesebb felszerelésekre,
ebben a korosztályban már nem mindennapos új iskolatáskát venni, hiszen a szülők a tartós, ergonomikus darabokat preferálják.
Ugyan csak a válaszadók 15 százaléka gyűjtöget egész évben az iskolakezdésre, Gyaraki Dávid szerint érdemes tartós és ergonomikus iskolatáskát, minőségi tanszereket és sportfelszereléseket választani, hiszen ezek több évig szolgálhatják a gyerekeket.
Kedvező trend, hogy
az iskolaidőben a gyerekek egyre nagyobb arányban sportolnak rendszeresen.
Az alsósok háromnegyede, a felsősök kétharmada vesz részt valamilyen mozgásformában hetente legalább egyszer. A kisebbeknél az úszás, a tánc és a foci a legnépszerűbb, a nagyobbaknál pedig a röplabda, kosárlabda és atlétika is előkelő helyen végzett. Az edzések gyakorisága a gyermek életkorával együtt nő: alsó tagozatban jellemzően heti 1-2 alkalom, felső tagozatban már heti 3-4 edzés is megszokott.
Aki időben elkezdi a keresgélést, és figyeli az akciókat, az sokat spórolhat. A nagy hazai kiskereskedelmi láncok – Lidl, Auchan, SPAR, Tesco és Aldi – minden évben árversenyt indítanak a szülők kegyeiért, és már július közepétől kínálnak kedvezményes iskolakezdési termékeket. Másrészt júliusban megduplázódott a családi adókedvezmény, ez jelentős többletforrás a gyermekeket nevelő családok számára.
A kínálat az összes hálózatban széles, füzetet lehet száz forintért meg ezerért is venni, ez is egyéni döntés kérdése. Minden szülő maga dönti el, hogy a márkázott, licencdíjas termékekért tripla árat fizet, vagy sem. A végeredményt a rutinos szülők már tudják: mindegyik szamárfüles lesz, betelik és a végén a szelektívben végzi.
Az áruvásárlási hitelek piacán a karácsonyi ünnepek előtti hetek mellett ugyanis a nyár második fele számít kiemelt időszaknak a piaci kereslet alakulása szempontjából – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Az erősítés rá is fér az áruhitelek piacára, hiszen az idei év első öt hónapja jóval visszafogottabb keresletet hozott az egy évvel korábbinál.
Miután a szülők többnyire ilyenkor szerzik be a szükséges iskolai eszközöket (elsősorban laptopokat, egyéb informatikai cikkeket),
a karácsonyi szezon mellett ez tekinthető a legfontosabb időszaknak az áruvásárlási hitelek szempontjából.
Az áruhitelpiac első öthavi teljesítménye alapján nem is lenne baj, ha a nyár érezhető keresletbővülést hozna – vélekedett a Biztos Döntés pénzügyi szakértője. Hozzátette: 2025 első öt hónapjában 13,9 milliárd forintnyi áruhitel-szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók, ami érezhető mértékben – 16,4 százalékkal – elmaradt az egy évvel korábbitól.
