Nehéz az iskolatáska - de nem csak a gyerekeknek, a szülők mélyen a zsebükbe nyúlnak szeptember előtt

A REGIO JÁTÉK felmérése szerint az első osztályosok, azaz az iskolát mos kezdő gyerekekre költik ilyenkor a szülők a legtöbb pénzt. Az alapfelszerelések – füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés – megvásárlására a válaszadó szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ.

Ennél a korosztálynál az iskolatáska költsége is jelentős: a szülők fele 25 ezer forint alatti, másik fele pedig 25-40 ezer forintos árfekvést választ, miközben a tornacipőre, tornaruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forintnyi kiadás jut.

Minden hetedik válaszadó szerint a kiadások a 100 ezer forintot is meghaladják

– hangsúlyozza Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

Egyre könnyebb lesz

Míg az elsősök beiskolázása a legdrágább,

felső tagozatban már mindössze 20-30 ezer forintot költenek a legszükségesebb felszerelésekre,

ebben a korosztályban már nem mindennapos új iskolatáskát venni, hiszen a szülők a tartós, ergonomikus darabokat preferálják.

Ugyan csak a válaszadók 15 százaléka gyűjtöget egész évben az iskolakezdésre, Gyaraki Dávid szerint érdemes tartós és ergonomikus iskolatáskát, minőségi tanszereket és sportfelszereléseket választani, hiszen ezek több évig szolgálhatják a gyerekeket.

Kedvező trend, hogy

az iskolaidőben a gyerekek egyre nagyobb arányban sportolnak rendszeresen.

Az alsósok háromnegyede, a felsősök kétharmada vesz részt valamilyen mozgásformában hetente legalább egyszer. A kisebbeknél az úszás, a tánc és a foci a legnépszerűbb, a nagyobbaknál pedig a röplabda, kosárlabda és atlétika is előkelő helyen végzett. Az edzések gyakorisága a gyermek életkorával együtt nő: alsó tagozatban jellemzően heti 1-2 alkalom, felső tagozatban már heti 3-4 edzés is megszokott.

Érdemes résen lenni – sokat lehet spórolni

Aki időben elkezdi a keresgélést, és figyeli az akciókat, az sokat spórolhat. A nagy hazai kiskereskedelmi láncok – Lidl, Auchan, SPAR, Tesco és Aldi – minden évben árversenyt indítanak a szülők kegyeiért, és már július közepétől kínálnak kedvezményes iskolakezdési termékeket. Másrészt júliusban megduplázódott a családi adókedvezmény, ez jelentős többletforrás a gyermekeket nevelő családok számára.