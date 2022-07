Az ételfutárokra mostanában igencsak rájár a rúd. Magyarországon a katatörvény szigorítása miatt lett nehezebb a helyzetük, az emiatt csökkenő bevételeik és növekvő adminisztrációs terheik miatt tüntetések is zajlanak. Ám máshol sem fenékig tejföl ételfutárnak lenni, Észtország is beszáll a szigorító nemzetek sorába – számolt be az ERR.ee észt hírügynökség.

A helyi pénzügyminisztérium a be nem jelentett jövedelmek okán kieső adóbevételek miatt aggódik, ezért egy olyan törvényjavaslat előterjesztését tervezi, amely számos vállalkozást arra kötelezne, hogy jelentse munkavállalóit és azok jövedelmét az észt adó- és vámhatóságnak.

A szigorításban a Wolt és a Bolt ételkézbesítő futárai mellett az utóbbi cég közösségi taxisai, az Airbnb-n lakást kiadók, valamint az Etsy platformján kézműves termékeket értékesítők is érintettek.

Ezek mindeddig szabályozatlan területnek számítottak, amelyről az államnak nincs megfelelő áttekintése. Az ezeken a platformokon keresztül pénzt keresőknek gyakran saját maguknak kell bevallaniuk a jövedelmüket, és saját maguknak kell befizetniük az adót is.

Fotó: Shutterstock

A platformgazdaság mára rendkívül népszerűvé vált, azonban nemzetközi kutatások szerint az így pénzt kereső embereknek csupán az ötöde vallja be helyesen az adatait – nyilatkozta a tervezet kapcsán Evelyn Liivamägi, az észt pénzügyminisztérium pénzügyi és adópolitikáért felelős főtitkárhelyettese.

A tárca a jobb átláthatóság érdekében vezetné be a törvényt, amely kötelezné a platformok vezetőit, hogy jelentsék az adóhatóságnak a munkavállalóikat és a részükre kifizetett bért is.

Valójában csak az emberek egy töredéke élt azzal a lehetőséggel, hogy önkéntesen adja meg az adatait a platformokon keresztül az adóbevalláshoz, és minden okunk megvan azt feltételezni, hogy a többség nem olyan rettenetesen motivált arra, hogy a megszerzett jövedelme után megfelelően adózzon

– mondta Liivamägi.

A magánszemélyek számára mindez azt fogja jelenteni, hogy a platformon keresztül megszerzett jövedelmük már szerepelni fog az előre kitöltött adóbevallásukban

– egészítette ki Annika Oja, az adóhivatal szolgáltatási vezetője.

Middle of Estonia and there’s food delivery robots 🇪🇪😂 pic.twitter.com/sqH6r5Mp9E — Shilliam Shakespeare (@MaydayMayo) July 10, 2022

A törvényjavaslatban érintett cégek egyetértettek abban, hogy ez a döntés várható volt.

A mi szempontunkból semmiféle változást nem okoz a törvénymódosítás, hiszen nekünk a kezdetektől fogva kötelező volt havonta jelenteni minden bevételi sort az adóhivatalnak

– nyilatkozta Liis Ristal, a Wolt Baltic vezérigazgatója.

A futárszolgálatok után eddig is megfizettük a számunkra előírt adót, ezzel biztosítva kézbesítőink számára az olyan szociális garanciákat, mint az egészségbiztosítási alap

– magyarázta Ristal.

Trade union on Bolt: Tax system not tenable in long-term#Estoniahttps://t.co/gTmfamC96s — ERR News (@errnews) July 7, 2022

Még igazságosabb lenne a rendszer, ha Európa-szerte egységesen kerülne bevezetésre, és minden piaci szereplőre egyformán vonatkozna. Ez egy pozitív és nagyobb átláthatóságot hozó változás lenne, és minden bizonnyal több adóbevétel folyna be az állami költségvetésekbe

– fejtette ki Martin Villig, a Bolt társalapítója.

Hozzáfűzte: remélik, a döntéshozók törekednek arra, hogy minden szolgáltató egyenlő bánásmódban részesüljön a piacon, és egységes lesz a szabályozás azokkal a területekkel is, ahol nincs ilyen platformrészesedés, például a hagyományos taxitársaságokkal.

Az új adószabályok 2023-tól lépnek életbe, akkor kezdődik az adatgyűjtés. Az információkat évente kell bejelenteniük a munkavállalóknak.