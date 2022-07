Teljes iparágakat – mint az alumínium-, az üveg- vagy a vegyipar – fenyeget összeomlással a földgázhiány az ország szakszervezeti szövetségének vezetője, Yasmin Fahimi szerint – derül ki a Reuters írásából.

Fahimi a Bild am Sonntagnak nyilatkozva elmondta, hogy mindez beláthatatlan következményekkel járna a teljes német gazdaság és a munkahelyek számára.

A 346 ezer embert alkalmazó vegyipar például a harmadik legnagyobb iparág az ország befektetési ügynöksége szerint.

Tekintve, hogy a szektor nem csupán energiatermelés céljából, de alapanyagként is rászorul a földgázra, érintettsége kiemelkedő.

Fotó: Axel Heimken / AFP

A német gazdaság egésze is rendkívüli mértékben függ az orosz energiahordozótól, amely az import 35 százalékát teszi ki az országban. Az energiafelhasználás negyedét földgázzal fedező Németország szinte teljes mértékben behozatalra szorul a nyersanyagból.

A szakszervezetei vezető elmondta azt is, hogy az energiaválság már most is gyorsítja az árak emelkedését, ami már így is veszélyezteti a társadalmi stabilitást.

Ráadásul a Gazprom már így is 60 százalékkal csökkentette a gázszállításokat az Északi Áramlat 1. vezetéken a múlt hónapban egy a karbantartáshoz szükséges berendezés kanadai elakadása miatt. A fennakadás oka az orosz–ukrán háború miatt bevezetett szankciók körében keresendő.

A tervek szerint a vezetéket július 11. és 21. között karbantartás miatt teljesen leállítják, és Németország attól tart, hogy Moszkva később sem indítja újra a szállításokat.

A múlt héten az ország gazdasági minisztere, Robert Habeck beszélt arról, hogy a leállás hatással lehet a tárolók feltöltésére is a téli, megnövekedett felhasználás előtt.

Németország a múlt hónapban léptette életbe háromfázisú sürgősségi tervének második lépcsőjét, miután lelassultak az orosz szállítások. A következő szint már

a felhasználás korlátozásával is együtt járhat, első körben az ipart érintheti, elbocsátásokat és leállásokat vonva maga után.

A német energiahatóság élén álló Klaus Müller arra figyelmeztetett hétfőn, hogy a kormány által elérhetővé tett 15 milliárd eurós hitelkeret is kevés lehet a gáztárolók feltöltéséhez a tél előtt. A német szabályozás értelmében a jelenleg 61 százalékos töltöttségi szinten lévő tárolókat októberre 80, novemberre 90 százalékig kellene feltölteni.

Azonban ha az Északi Áramlat 1.-en a karbantartás befejeztével nem indulnak újra a szállítások, a tavalyi évhez képest már most is csaknem háromszoros gázárak tovább emelkedhetnek, így a 15 milliárd eurós hitelkeret is kevésnek bizonyulhat.