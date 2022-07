Történelmi csúcson tetőzhet idén az infláció Európában

A koronavírus-járvány, illetve Oroszország Ukrajna elleni háborúja is negatív hatással van az Európai Unió gazdaságára, amely a tavaszi előrejelzéshez képest alacsonyabb növekedési pályán mozog – közölte az Európai Bizottság a csütörtökön közzétett nyári időközi gazdasági előrejelzésében, amely szerint magasabb lesz az infláció is a korábban vártnál.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist ismertetve elmondta: az EU gazdasága 2022-ben várhatóan 2,7 százalékkal, 2023-ban pedig 1,5 százalékkal fog növekedni. Az euróövezet növekedése 2022-ben 2,6 százalékos lehet, 2023-ban viszont 1,4 százalékra mérséklődik.

Fotó: Peter Zschunke / DPA Picture-Alliance via AFP

Az éves átlagos infláció az előrejelzések szerint 2022-ben történelmi csúcson tetőzik majd,

7,6 százalékon az euróövezetben és 8,3 százalékon az EU egészében, majd 2023-ban 4,0 százalékra, illetve 4,6 százalékra mérséklődik.

Az ukrajnai háború által kiváltott geopolitikai bizonytalanságok visszafogják a növekedést. A konfliktus február 24-i kezdetét megelőzően közzétett tavaszi előrejelzésben felvetett negatív kockázatok közül sok megvalósult.

Az orosz invázió továbbra is növeli az energia és élelmiszer-nyersanyagok árát, ami világszerte fokozza az inflációs nyomást, és rontja a háztartások vásárlóerejét

– tette hozzá az uniós biztos.

Kilőttek az árak Szerbiában is. A jegybank kamatemeléssel avatkozott be. Hiába az euró, a szlovák infláció jobban pörög, mint a magyar. Több mint húsz éve nem láttak olyan magas inflációt a szomszédos Szlovákiában, mint ami a csütörtökön közzétett júniusi adatban szerepel, és a drágulás a magyarnál is gyorsabb.