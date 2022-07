Groteszk módon a brit miniszterelnöknek, Boris Johnsonnak rendkívül jól jött az Ukrajnában dúló háborús helyzet. A partygate néven elhíresült botrány gyakorlatilag a politikai pályájának a végét kellett volna jelentenie, hiszen a kormány fejeként a saját törvényeit szegte meg, amiket másokkal szigorúan betartatott. Meglepő módon ez az eset mégsem rántotta ki a miniszterelnöki széket Johnson alól, hiszen 60-40 százalékban megnyerte a konzervatív párton belül indított bizalmi szavazást. Johnson ezt nagy arányú győzelemként könyvelte el, de azt látni kell, hogy a korábbi hasonló bizalmatlansági szavazásokon, mind Margaret Thatcher, mind Theresa May jobb arányban nyerte el pártja támogatását. Ami ebben a helyzetben érdekes, hogy a győzelmeik után mind a két korábbi miniszterelnök rövid időn belül lemondott posztjáról. A Vaslady setében a párt támogatása ellenére saját miniszterei közölték, hogy az eredmény ellenére nem fogják tudni folytatni a közös munkát, utóbbi esetben pedig tarthatatlan volt a Brexit miatt Mayre nehezedő nyomás. Boris Johnson botránya ezzel szemben azonnali lemondást vagy lemondatást követelt volna, ami elmaradt.

Fotó: P. A. R. / VG

Szabó Barnabás, a Külügyi- és Külgazdasági intézet külsős munkatársa két okra vezeti vissza, hogy miért Boris Johnson jelenleg is őfelsége miniszterelnöke. Egyrészt a lakosság körében tapasztalható általános felháborodás nem lépi át azt a szintet, ami komoly demonstrációkhoz vezetne. A néplélekben általában megfigyelhető egy olyan felfogás, hogy krízis helyzetben nem szabad leváltani a vezetőket. Erre a történelem során más országoknál is volt példa, a briteknél pedig a háború, a Covid és a királyság összetartásának nehézségei együttesen egy jelentős válságot jelentenek. Emellett az is Johnson malmára hajtja a vizet, hogy a jelenlegi helyzetben nincs egyetlen politikai riválisa sem, aki szívesen átvenné a kormányrudat. Johnsonnak olyan problémákkal kell szembenéznie, amikre nincs tökéletes megoldás és senki nem akarja a bűnbak szerepét vállalni helyette. Egyetlen valódi politikai ellenfele a jelenlegi pénzügyminiszter Rishi Sunak lehetett volna, de a felesége körüli adómegkerülési botrány, illetve a megszorítások bejelentéseivel a rossz hír hozója szerep miatt az ő társadalmi támogatottsága minimumra zuhant.

Fotó: Shutterstock

Az örök eminens Skócia

Skócia mindig egy lépéssel Anglia előtt akar járni, ehhez képest a koronavírus-járvány jelenlegi állásánál az egyik legfertőzöttebb országnak számítanak. Szinte mindenhol emelkednek a fertőzésszámok, de Skóciában nagyjából minden huszadik ember Covidos jelenleg. Ennek ellenére kicsit most háttérbe szorul a járvány a társadalmi közbeszédben és ismét erősödnek az elszakadásról szóló hangok. A legutóbbi skót helyhatósági választásokon nagy arányú győzelmet aratott a skót nemzeti párt, ami alapot ad a függetlenség ismételt megtárgyalására. Szabó Barnabás szerint, ha nem lenne a lista a skót választási rendszerben az egyéni képviselők mellett, akkor a nemzeti pártnak négy ötödnél is nagyobb támogatottsága lett volna. Azóta már II. Erzsébet királynő is Skóciába utazott beszélni a helyi vezetéssel, illetve 2014 óta nem látott lehetőség nyílt egy függetlenségi népszavazás megtartására.

A nagy kérdés még az, hogy megoldható lenne-e, hogy a skótok a brit uniónak és az Európai Uniónak is a részei lehessenek. Gyakorlatilag nem lenne lehetetlen ez az ötlet, amennyiben a függetlenség nem sikerül, hiszen Észak-Írországban is hasonlóval próbálkoznak, többé kevésbé eredményesen. Azonban a jelenlegi politikai helyzetben nem valószínű, hogy meg lehetne szervezni ezt a programot, hiszen látszik, hogy a Brexit utáni kilépési tárgyalások is milyen problémákon futott zátonyra. Szinte elképzelhetetlen, hogy azokat a nehézségeket, amiket például az észak-íreknél kell megoldani bevállalják a vezetők Skóciánál is.