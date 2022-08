Az Egyesült Államok nyugati parti kikötőit sújtó torlódások után bekövetkezett, amire sokan számítottak, állandósultak a dugók a keleti part déli államok menti rész nagyobb kikötőiben. A The Wall Street Journal cikke szerint jelenleg is több tucatnyi konténerhajó torlódik New York, Houston és a georgiai Savannah kikötőinél, a nyugati parton viszont sokat javult a helyzet, azok után, hogy korábban egyszerre több mint száz konténerhajó várt bebocsátásra a Los Angeles-i és a Long Beach-i kikötőkbe.

Fotó: Kena Betancur / AFP

A keleti part legfontosabb kikötőjénél, a New York-i öbölnél húsz hajó sorakozik, míg a Georgiában a savannah-i előtt negyvenen torlódtak fel, a houstoniban pedig (amely gyakran a Panama-csatornán át érkező ázsiai szállítmányok célállomása) huszonöten várakoztak. Az üzleti napilap körképe szerint hónapok óta nem sikerült megoldást találni a problémára, változatlanul messze nem zökkenőmentes a tengeri szállítmányok szárazföldi elosztása, mivel egyre szűkösebbek a kikötői tárolói kapacitások.

A National Industrial Transportation League-t bárki kérdezi, csak panaszáradatot hall.

Gyakori, hogy a konténerek annyira túlpakolva érkeznek, hogy sokkal több időt vesz igénybe a kirakodás, a tengeri fuvarozók pedig azért kerülnek bajba, mert képtelenek a szerződött időben visszaküldeni az üres konténereket.

A probléma nem új keletű, már 2021-ben 20 százalékkal nőtt az amerikai kikötőkön keresztül lebonyolított import, miután a Covid-járvány után újra berobbant a fogyasztási cikkek iránti kereslet. Az importőrök most épp azért választják inkább a keleti parti kikötőket célállomásként, hogy elkerüljék a korábbi fennakadásokat, ráadásul a nyugati parton a dokkmunkások szakszervezete a munkaszerződések megújításáról tárgyalt a héten, s nem haboznak bevetni a munkalassító sztrájk eszközeit.

2022 első öt hónapjában a Beacon Economics adatai szerint a New York-i és a New Jersey-i kikötőkbe beszállított konténerek száma 12 százalékkal nőtt 2021 azonos időszakához képest, Houstonban pedig 24 százalékkal. A nyugati oldalon ehhez mérten csak félszázalékos volt a növekedés.

A keleti parti kikötők a logisztikai nehézségek miatt most tele vannak (mintegy 200 ezer darab) üres konténerrel. A normál időszakban a konténerek csak két-három napig vannak a terminálokban, ennyi idő kell a kipakoláshoz és az elszállításhoz, most ez az időszak a duplájára nőtt.

A houstoni kikötő ezt látva villámgyorsan meg is növelte a konténerterminál területét száz hektárral, de a pluszterület is gyorsan telítődik.

Hasonló lépésre kényszerültek New Yorkban is, ahol 110 ezer konténer ideiglenes elhelyezésére létesítettek tárolóhelyet. A következő, egyelőre csak tervezett kényszerlépés, hogy a kikötői tárolás idejére az üres konténerek után extra díjat vetnének ki a szállítmányozó cégekre. De ha rákényszerülnek is, csak októberben. Az optimista várakozások szerint azonban addigra enyhülhet a meglepetősen feszített helyzet, tekintve, hogy a nyár végével lecseng a tengeri behozatal fő szezonja.