A Bayer AG megemelte idei eredményprognózisát a mezőgazdasági vetőmagok és vegyszerek, köztük a vitatott Roundup gyomirtó szer magasabb ára közepette – írja a Bloomberg.

A német vállalat 7,30 euró körüli részvényenkénti alapnyereségre számít, szemben a korábbi 7 eurós céllal – közölte a cég a csütörtöki közleményében. Az árbevétel várhatóan eléri a 48 milliárd eurót, ami szintén meghaladja a korábbi előrejelzéseket. A Bayer növénytudományi egysége mostanra a nyereség motorjává vált, ami a kukorica-vetőmagoktól a glifozát gyomirtó szerig mindenféle terméket gyárt. Ez nagyban javította Werner Baumann vezérigazgató helyzetét, akit korábban bíráltak a részvényesek a Monsanto felvásárlása miatt.

Fotó: Zhang Yuwei / AFP

A nyereség és a bevétel az elmúlt negyedévben rendre felülmúlta az elemzők becsléseit, de a Bayer jövőbeli stratégiája továbbra is kérdéses, mivel a cég továbbra is kiáll a diverzifikált üzleti modellje mellett. Ez a kukorica-vetőmagoktól a rákterápiákon át a vény nélkül kapható bőrápoló termékekig sok mindent magában foglal.

A vállalatnak túl kell lépnie azokon az amerikai peres ügyeken, amelyek szerint a Roundup rákot okozhat. A cég következetesen tagad, viszont kemény bírósági csaták elé néz. Ehhez hozzátartozik, hogy a Bayer a Monsanto felvásárlásakor örökölte a Roundupot.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a Bayer több területen is lendületben van. Bár a mezőgazdasági nyersanyagárak csökkentek az áprilisi csúcsról, továbbra is sokkal magasabbak, mint az elmúlt évtized nagy részében. Sebastian Bray, a Berenberg elemzője szerint több jel is arra utal, hogy az árak továbbra is magasak maradnak.