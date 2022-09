Azonnali hatállyal felfüggesztette kedden a Romániából induló valamennyi bel- és külföldi járatát a Blue Air román diszkont-légitársaság, miután a román környezetvédelmi alap zárolta a cég bankszámláit. A járatok törlése miatt kedden a bukaresti Henri Coanda nemzetközi repülőtéren hatalmas sorok alakultak ki.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy a vállalat 28 millió lej (2,3 milliárd forint) adósságot halmozott fel a román környezetvédelmi alapnál, ezért eljárás indult ellene, amelynek része a bankszámlák zárolása.

A miniszter szerint azonban az intézkedés nem indokolja a vállalat lépését, és felszólította a Blue Air vezetőit: forduljanak a környezetvédelmi alaphoz az adósságok újraütemezése érdekében, azonnal indítsák el a tervezett járatokat, és tegyenek eleget az utasokkal szemben vállalt kötelezettségeiknek.

Az ügyben Nicolae Ciuca miniszterelnök is megszólalt, aki a helyzet rendezésére szólította fel a feleket. Szerinte megengedhetetlen, hogy háromezer ember várakozzon a repülőtéren.

A román hírtelevíziók kedden arról számoltak be, hogy az utasok idegesen követeltek magyarázatot a légitársaság képviselőitől a járatok törlésének okáról.

A vállalat kedden kiadott közleményében a román állami hatóságokat hibáztatta a kialakult helyzetért. A Blue Air szerint a mostani helyzethez az is hozzájárult, hogy nyáron a román fogyasztóvédelem vezetője arra buzdította az embereket, bojkottálják a légitársaságot, ami 5 millió euró veszteséget okozott a cégnek. A fogyasztóvédelem vezetője nyáron azért bírálta a diszkont-légitársaságokat – közöttük a Blue Airt is –, mert gyakran töröltek járatokat, és állítása szerint olyan járatokra is adtak el jegyeket, amelyekről már előre tudták, hogy nem tudják elindítani.