Nem hagyja annyiban a Wizz Air diszkont-légitársaság, hogy az Európai Unió törvényszéke rendben találta a bukaresti kormány által az állami Tarom, valamint a Blue Air vállalatnak nyújtott tetemes támogatásokat.

Fotó: Artur Widak / AFP

A magyar tulajdonú fapados légitársaság a román Economica.net hírportál cikke szerint nemrég fellebbezést nyújtott be az uniós törvényszék idén májusban kihirdetett ítélete ellen, amely nem talált kivetnivalót abban, hogy a román állam 36,6 millió eurós segélyben részesítette a Taromot 2020 feburárjában. A Wizz Air azt is megóvta, hogy a román állami légitársaság ugyanazon év októberében további 19,3 millió eurós kormányzati szubvencióban részesült, ez ügyben még nem hozott ítéletet az EU törvényszéke. A diszkonttársaság amiatt is az igazságszolgáltatási fórumhoz fordult, hogy Bukarest 62 millió eurós segélyt nyújtott a Blue Air román állami vállalatnak is, ítélet még itt sem született.

A román állam valamennyi esetben a koronavírus-járvány okozta veszteségekre hivatkozva döntött úgy, hogy anyagi támogatásban részesíti a két légitársaságot. Az állami segítségnyújtás valamennyi esetben megkapta az EU jóváhagyását. Fellebbezésében a Wizz Air azt állítja, az uniós törvényszék jogilag megalapozatlanul állapította meg, hogy „lényeges szolgáltatások” esetében indokolt az anyagilag nehéz helyzetbe került társaságok állami támogatása. A diszkontcég szerint a törvényszéknek azt sem sikerült alátámasztania, miért ne vehetné át egy versenytárs a kedvezményezett vállalat helyét a piacon.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója már korábban is úgy vélekedett, hogy a Tarom és a Blue Air egyaránt a csőd felé tart, és csak idő kérdése, amíg az állami légiszolgáltatók megszűnnek.

Fotó: Jakub Porzycki / AFP

A Wizz Air egyébként a Ryanair részsikerén felbuzdulva kezdeményezte romániai konkurensei segélyének visszavonását. Az ír fapados társaság az európai bíróságokhoz fordult 2020-ban a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében, miután az európai kormányok összesen 30 milliárd eurós támogatást nyújtottak a nehéz helyzetbe került nemzeti légitársaságaiknak. Az Európai Unió Bírósága tavaly jogszerűnek minősítette a svéd, a dán és a finn állami támogatási intézkedéseket, és elutasította a Ryanair által a bizottsági határozatok megsemmisítése érdekében benyújtott kereseteket. Nemrég azonban a törvényszék jóváhagyta a TAP, Portugália nemzeti légitársasága, valamint a KLM holland királyi légitársaság által kapott támogatás ellen benyújtott óvást, semmisnek nyilvánítva a segélyek ügyében született brüsszeli jóváhagyást.

Romániában a Tarom eddig nem kommentálta a Wizz Air kifoságait, Oana Petrescu, a Blue Air menedzsere azonban megalapozatlannak nevezte azokat. A vállalat vezetője az Economica.net portálnak úgy nyilatkozott, hogy nem érti a versenytárs álláspontját, hiszen 2020 tavaszán a Wizz Air 300 millió font gyorssegélyt kapott a Bank of Englandtől likviditása fenntartásához. A román állami légitársaság hallgatása amúgy nem véletlen, hiszen hosszú ideje a csőd szélén „lebeg”, ezért gyakorlatilag az állam jóindulata tartja életben. A Tarom legutóbb 2007-ben termelt nyereséget, 2020-ban 454 millió, a napokban közzétett pénzügyminisztériumi adatok szerint pedig 2021-ben 327 millió lejes (1 lej 82 forint) veszteséget könyvelt el, adóssága mára 1,2 milliárd lejre hízott. Ráadásul a közel 1300 dolgozó érdekvédelmét ellátó szakszervezet béremelést követelve munkakonfliktust robbantott ki a vállalatnál, a nemrég kilátásba helyezett, járattörlésekkel járó munkabeszüntetés azonban egyelőre elmaradt.

A bukaresti kormány idén májusban további 1,9 millió eurós támogatást juttatott a Taromnak a koronavírus-járvány okozta károk fedezésére. Sorin Grindeanu közlekedési miniszter a napokban elismerte, hogy az állami vállalat helyzete „egyáltalán nem rózsás”, és ha nem sikerül a gyakorlatba ültetni a tavaly kidolgozott, az EU által jóváhagyott 190 millió eurós átszervezési csomagot, akkor a Tarom a térség többi állami légitársaságához hasonlóan csődbe megy.

Az 1954-ben alapított társaság szorongatott helyzetbe került azért is, mert a konkurencia egyre nagyobb szeletet hasít ki a piaci tortából.

A júliusban elindított, a regionális piac kiszolgálását megcélzó román AirConnect légitársaság augusztus végén bejelentette, hogy többek között Kolozsvár–Budapest és Bukarest–Budapest járatot indít október 15-től. A magyar Aeroexpress Regional startup légitársaság pedig csütörtökön harangozta be, hogy szeptember 5-től közvetlen légi járatokat közlekedtet Magyarországról Erdélybe, a repülőjáratok Budapestet Kolozsvárral, Debrecent pedig szintén a kincses várossal és Marosvásárhellyel kötik össze.