Egy orosz oligarcha 1 milliárd dollárt adna Ukrajnának

Mikhail Fridman orosz üzletember magánvagyonából utalna át az általa alapított bank ukrán leányának, cserébe azért, hogy az ellene bevezetett brit szankciók alól mentesüljön. Amerikai tisztviselők szerint ráadásul nem az egyébként ukrán származású Fridman az egyetlen szankciókkal sújtott orosz személy, aki a háttérben hasonló megkeresésekkel igyekszik a nyugati hatóságokat jobb belátásra bírni. Ugyanakkor a bankár tagadja, hogy hasonló ajánlatot tett volna.

Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images

Fridman egyébként már a harcok kitörésekor is nyilvánosan kritizálta az orosz inváziót, ám ennek ellenére ő is és üzlettársai, Petr Aven és German Khan is felkerültek az EU és a britek szankciós listájára, igaz az amerikait elkerülték. Az üzletemberek ragaszkodnak azon állításukhoz, hogy nincsen hatásuk az orosz kormányra, ám az általuk gründolt Alfa Bank, Oroszország egyik legnagyobb pénzintézete már nem kerülhette el, hogy az amerikaiak listájára is felkerüljön.

A szankciók miatt így kudarcot vallott a szovjet idők Ukrajnájában született bankár egyensúlyozása nyugati és orosz érdekei között, így Nagy-Britanniában lévő vagyonát is befagyasztották, és üzleti partnerei is megszakították vele a kapcsolataikat, ami komoly problémákat okoz a Londonban élő férfinak.

Az Alfa Bank ukrán leánya azt javasolta az ország hatóságainak, hogy segítsék azt, hogy Fridman 1 milliárd dollárt átutalhasson magánvagyonából a bankba,

amit aztán az Ukrajna számára kritikus projektekre lehetne fordítani – mondta a bank felügyelőbizottságának elnöke, Roman Spek, aki korábban ukrán pénzügyminiszter is volt. Hozzátette, hogy az Alfa Bank Ukrajna az egyik legnagyobb magánkézben lévő bank az országban, mely szeretne aktív szerepet játszani a háborút követő újjáépítésben is.

Spek szerint javaslatukat az Ukrán Nemzeti Bank részére küldték el, még júniusban, ám tagadta, hogy ezért cserébe a szankciók feloldását várnák. A javaslatnak főként gazdasági okai vannak, és a bank szeretné elkerülni a spekulációt arra nézvést, hogy Fridman azért szeretne Ukrajnában befektetni, hogy egy másik országban kapjon azért cserébe valamit – írja a The Wall Street Journal.

Ahhoz azonban, hogy Fridman átutalhassa pénzét, az EU engedélyére van szükség, ezért az Alfa Bank Ukrajna a múlt héten petíciót is intézett az Európa Tanácshoz

Spek elmondása szerint.

Több tucat szankcionált orosz üzletember fontolgat hasonló lépéseket az ügyre rálátó források szerint, ezért ukrán tisztviselők egy alap létrehozásán gondolkoznak, aho a hasonló cipőben járó oligarchák pénzét gyűjtenék, hogy segítsék az ország működését, bár az nem világos ez járna-e közvetlenül a szankciók enyhülésével.

Az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Rosztiszlav Surma szerint a kijevi kormány Fridman javaslatát csak egy szélesebb keretrendszer részeként vitatja meg.

Az érintett személyek és cégek Kijev mellett keresik az amerikai, a brit és más nyugati hatóságokat is annak kérdésében, hogyan tudnának enyhíteni azt ellenük hozott szankciókon és megőrizni és szabaddá tenni befagyasztott vagyonukat. Ezt a korábban több, az intézkedések által érintett személyt is képviselő ügyvéd, Erich Ferrari is megerősítette, elmondva, hogy sokan intéztek petíciót az amerikai kül-, illetve pénzügyminisztérium felé, hogy távolítsák el őket a listákról.

Az ügyvéd elmondta, hogy bár a legtöbb amerikai szankciót a pénzügyminisztérium felügyeli, a listázást a külügyminisztérium tudja megszüntetni.

A kérvényező cégvezetők és vállalatok megszakítják kapcsolataikat az intézkedések elsődleges célpontjaival, megszabadulnak problémás cégekben fennálló részesedéseiktől és lemondanak felügyelőbizottsági tagságaikról is.

Az amerikai külügy szóvivője szerint nem kommentálnak diplomáciai tárgyalásokat, ám azt elmondta, hogy a szankciók az orosz elitet célozzák, akik támogatták Putyin invázióját Ukrajnával szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium szóvivője nem élt a válasz lehetőségével.

A különböző tárgyalások során segédkező orosz milliárdos, Roman Abramovics ugyanakkor elkerülte az amerikai szankciókat, Volodiir Zelenszkij közbenjárásának köszönhetően, ám a brit intézkedések elérték. Fridman személye szintén megúszta az amerikai lépéseket, ám az ország pénzügyminisztériuma az egyik legkeményebb büntetést rótta ki az Alfa Bankra, gyakorlatilag megtiltva a tranzakciókat a bank és mások között. Ezért Fridman vagyonának mozgatásához szükség van a minisztérium engedélyére is.