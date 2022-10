Miután Kwasi Kwartenget Lizz Truss miniszterelnök leváltotta posztjáról, és hatályon kívül helyezte a társasági adó eltörlésére vonatkozó jogszabályt, a Goldman Sachs vasárnap frissítette az Egyesült Királyság gazdaságára vonatkozó előrejelzését.

Fotó: Oli Scarff/AFP

A növekedés kisebb üteme, a lényegesen szigorodó pénzügyi feltételek és a jövő áprilisi magasabb társasági adó miatt tovább rontjuk növekedési kilátásainkat, és most jelentősebb recesszióra számítunk

– áll a jelentésben.



A Goldman szerint a szigetország gazdasága jövőre az eddigi 0,4 százalék helyett 1 százalékkal zsugorodhat, Emellett 2023 végére 3,1 százalékos maginflációval számolnak, az eddigi 3,3 százalék után.

Lizz Truss miniszterelnök látva a befektetők elfordulását a Egyesült Királyság piacától, visszavonta kormánya néhány tervét, így hatályon kívül helyezte a jövedelemadó felső kulcsának eltörlését, illetve a társasági adó tervezett emelése is folytatódhat.

A Goldman elemzői most arra számítanak, hogy a Bank of England kevésbé szigorú monetáris politikát követ majd, novemberben és decemberben egyaránt 75 bázispontos kamatemelés jöhet az edddig valószínűsített 100 bázispont helyett. Ezután pedig februárban, márciusban, és májusban emelkedhet a font-alapkamat, először 50, majd mindkétszer 25-25 bázisponttal. Így tehát az alapkamat szintje az eddig várt 5 százalék helyett, 4,75 százalékon tetőzhet a Goldman szerint.