2040-ben rá sem ismerünk a turistaközpontokra, más nyelveket fogunk hallani

A kulcsfontosságú iparágak közül a turizmus szenvedte a legnagyobb veszteségeket a Covid–19 megjelenésével. Az ágazat azonban elképesztő ütemben éledt újjá, és 2023-ban már 88 százalékos fellendülést ért el a világjárvány előtti szinthez képest. Manapság a turisták legnagyobb számban Kínából indulnak útnak, a leglátogatottabb öt ország 2010 óta pedig Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Államok, Olaszország és Kína.
A becslések szerint 2040-re az utazók száma tovább fog növekedni, elérve a 2,4 milliárdot. Az utazási gyakoriság fokozódása miatt az öt legnagyobb küldő ország (Kína, az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült Királyság és Oroszország) piaci részesedése várhatóan tovább bővül, de a középosztály várható felemelkedése miatt olyan országokból is egyre több ember indul majd útnak, mint Pakisztán, Brazília, Szaúd-Arábia, Indonézia és Mexikó – állítják a Deloitte elemzői.
