Sokan, amikor megunják régi mobiltelefonjukat és újat vásárolnak helyette, akkor vagy félreteszik a fiók aljába, mert már nincs szükség rájuk, vagy még rosszabb, egyszerűen a kukába dobják. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival foglalkozó nemzetközi fórum (WEEE) becslése szerint idén 5,3 milliárd darab mobiltelefon végzi majd félredobva, pedig ezek hiába régiek, rengeteget érnek, hiszen az alkatrészeiket újra lehetne hasznosítani és a rendkívül értékes ásványokat ki lehet belőlük nyerni. Ilyen például a réz és a kobalt is – írja a BBC.

Fotó: Jeffrey Coolidge / Gettyimages

Hol és hogyan végzik a régi mobiltelefonok?

Az emberek általában észre sem veszik, hogy a számukra feleslegessé váló dolgok mennyi értéket rejthetnek, összeadva a világszerte kidobott elektromos készülékeket, pedig már jelentős értékről beszélhetünk

– mondta a WEEE általános igazgatója, Pascal Leroy, aki szerint világszerte 16 milliárd nem használt mobiltelefon hever parlagon.

Becsléseik szerint 2030-ra eléri majd a 74 millió tonnát a szemétbe dobott elektronikus berendezés, illete elektronikai cikk mennyisége, amelyek között mosógépektől, tableteken és számítógépeken át a GPS-ek is megtalálhatók. Emiatt is indult világszerte több kezdeményezés, hogy a régi elektronikai készülékeket, így a régi mobiltelefonokat ne kidobják az emberek, hanem adják le a kütyüket. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) is ezért indította el készülékcsere akcióját, amely során több tízezren adták le régi telefonjaikat.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Miként történik az elektronikai hulladék újrahasznosítása?

Az újrahasznosított mobiltelefonokból kinyerhető alkatrészek rendkívül hasznosak lehetnek más területeken. Többek között a megújuló energia előállításában is, hiszen a készülékekből kinyerhető fémeket és egyéb alkatrészeket fel lehet használni

például szélturbinák, illetve napelemek gyártásánál, de az elektromos autók akkumulátorainak készítésekor is.

Világszerte mindössze az e-hulladék 17 százalékát hasznosítják újra, ezen pedig mindenképp növelni kellene. Az ENSZ célja, hogy 2023-ban már megközelítse az újrahasznosítás a 30 százalékot. Ezt a WEEE szerint úgy lehetne igazán elérni, ha például az embereket is ösztönöznék a feleslegessé vált és otthon őrizgetett készülékek leadására. Ilyen lehetne például a plázákban elhelyezett gyűjtődoboz.

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Gettyimages

Miért szükséges összegyűjteni az elektronikai hulladékot?

Az elektronikai hulladékot természetesen azért is megéri újrahasznosítani, mert ezzel a környezetünkön is segíthetünk. Az FKF elektromos hulladékot összegző tájékoztatója szerint a készülékekben található veszélyes anyagok komoly környezeti problémát jelentenek. „Az elektromos berendezések hulladékait ezért nem szabad települési hulladékként (a vegyes háztartási kukába) kidobni, hanem szelektíven kell gyűjteni, hogy azok újrahasznosításra, ártalmatlanításra kerülhessenek, megelőzve így a környezeti károkozást”.

Emellett zajlik idén is a Passzold vissza, tesó kampány, amelynek keretében országszerte több ponton is le lehet adni a régi mobiltelefonokat, amelyeket ezután újrahasznosíthatnak.