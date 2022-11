Egyre lejjebb csúsznak a hosszú lejáratú amerikai államkötvények hozamai, már jócskán a rövid-hozamok alatti tartományban vannak. Ez azt jelzi, hogy a befektetők szerint a Fed közel van az inflációs csata megnyeréséhez - még ha ennek recesszió is az ára.

Fotó: Morrowind

Az inverz hozamgörbének is nevezett jelenség általában jó előrejelzője a közelgő recessziónak. A rövidebb lejáratú államkötvények hozama többnyire azt jelzi, hogy a piacok rövid távon milyen kamatszintekre számítanak a jegybanktól. A hosszabb lejáratok hozama békeidőben magasabb kéne, hogy legyen, lévén hosszabb távra adják kölcsön pénzüket a befektetők az államnak. A jelenlegi helyzetben azonban a hosszabb lejáratok hozama alacsonyabb, mint a rövideké, vagyis a piac csökkenő inflációra számít.

A múlt héten a 10 éves irányadó amerikai állampapír hozama csaknem 0,8 százalékponttal volt kevesebb, mint a kétévesé, ami 1981 óta a legnagyobb különbség.

A november végi hozamgörbe az inflációs várakozások enyhülését mutatja a hónap elejihez képest

Tavaly év elején az amerikai jegybank és a washingtoni pénzügyi vezetés még azt gondolta, hogy az infláció átmeneti jelenség, egy évvel később azonban a fogyasztói árak növekedési üteme csaknem 40 évtizedes csúcsra szaladt fel. A piacok azonban bíznak az amerikai jegybankban, abban, hogy képes lesz letörni az inflációt, ennek az ára azonban rövid távon egy magasabb kamatszint, és egy potenciális recesszió. A jelenlegi piaci várakozások szerint

az irányadó amerikai kamat a jelenlegi 3,75-4 százalékos sáv után jövő év elején valahol 5 százalék körül tetőzik.

Októberben lassulásnak indult a fogyasztói árak növekedési üteme, így sokan arra számítanak, hogy már jövőre kamatcsökkentési ciklusba kezdhet a jegybank, eltűnik az inflációs nyomás a gazdaságból.

A Fed döntéshozóinak legutóbbi üléséről közzétett jegyzőkönyv megerősíti ezt az értékelést, azzal a fontos kiegészítéssel, hogy ugyan

alacsonyabban és hamarabb tetőzhet az irányadó kamat, viszont annak csökkenése is lassabb lesz a vártnál.

A Fed igyekszik recesszió nélkül a földre tenni az amerikai gazdaságot, az ülésekről közzétett dokumentumokból azonban kiderült, hogy most első ízben számoltak valós veszélyként a gazdaság visszaesésével. A Bloomberg elemzői konszenzusa 60-65 százalékos valószínűséget ad ennek. Az elemzők egyetértenek abban is, hogy ha lesz is gazdasági lejtmenet, annak mértéke és hossza nem lesz súlyos. A harmadik negyedévben az amerikai GDP a vártnál gyorsabban, (évesített adatok alapján) 2,6 százalékkal nőtt, így az előző két negyedév csökkenő GDP-je után ismét lendületbe jött a gazdaság. Az S&P Global Ratings várakozásai szerint azonban jövőre enyhe, egy százalék alatti recesszió üthet be - hasonlóan az 1969-1970-es, szintén viszonylag rövid lefolyású gyengélkedéshez.