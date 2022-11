A brit gazdaság belecsúszik a recesszióba, az infláció 41 éves rekordokat dönt, az árak pedig elszálltak. Nem meglepő, hogy sok munkavállaló elégedetlen a fizetésével, amely mindennap veszít az értékéből.

Fotó: Getty Images

Eközben

a nemzetközi nagyvállalatok egyre több dolgozója kéri, hogy a fizetését ettől kezdve dollárban kapja a font helyett.

Bár az Egyesült Királyságban, főleg a nagyobb cégeknél, a fizetések általában kiválók szoktak lenni, a pénzromlás mindenkit érint, és akkor kifejezetten fájdalmas, ha azonnal van mivel összehasonlítani a veszteségeket.

A világ hatodik legnagyobb gazdaságában a dolgozók körülbelül 18 százaléka külföldi származású, és a legnagyobb részük nem fordított hátat szülőhazájának. Rengetegen vannak, akik hitellel, takarékbetétekkel vagy nyugdíjjal rendelkeznek otthon, és az eltartott vagy támogatott családtagok sem ritkák.

A pénznek haza is kell áramlania, azonban a font és ezzel a fizetésük értékvesztésével rengeteget bukhatnak a munkavállalók, és a tartozások mérete is jócskán megnőhet. Az átlagdolgozóval szemben ezek a kitelepült munkások azonnal egyeztetni tudnak arról, hogy mekkorát veszítenek, miközben az elvileg hasonlóan bérezett, de más valutában kifizetett társaik lekörözik őket.

A dollár viszont a nyolcvanas évek közepe óta most áll a legjobban a fonthoz képest, és a nemzetközi piacon is sokkal stabilabb. Aki a font helyett dollárban kéri a fizetését, az most gyakorlatilag ugyanazért a munkáért sokkal több pénzt kap, ha a font tovább gyengül rövid távon.

A Nagy-Britanniában működő nemzetközi cégek is hasonló dilemmával küzdenek, csak őket két oldalról érinti a helyzet. A font és a dollár közti különbségek ugyanúgy számítanak, ha megbízások, szerződések vagy egyéb kifizetések érkeznek a vállalathoz, ők sem szívesen választják a gyengébb, labilis valutát.

Ehhez hozzátartozik, hogy a multinacionális cégek a bérszámfejtésnél eldöntik, hogy milyen átváltási árfolyammal számolnak, és ezt nem fogják minden alkalommal megváltoztatni, amikor egy kis változás van. Ha erről lenne szó, akkor a vállalatok most a fontot követnék, és a dollárból vonnák le a „túlfizetést”.

Amíg azonban a cégek megtehetik, fontban fizetnek, és a jelenlegi helyzet változására nincs is érdemi esély.