Három ember meghalt a hétvégén koronavírusban Kínában, közülük kettő a fővárosban; ők a járvány első halálos áldozatai az országban május óta. Bár mindannyian 87 és 91 év közötti, egyéb betegségben is szenvedő emberek voltak, a haláluk és a fertőzések számának gyors növekedése miatt egyelőre nem lehet számítani a szigorú korlátozások csökkentésére a világ második legnagyobb gazdaságában. Éppen ellenkezőleg, Pekingben több kerületben átálltak az online oktatásra, és az embereket felszólították, hogy maradjanak otthon. A helyzet különösen súlyos a déli Kuangtung tartományban és annak a fővárosában, a 19 milliós Kantonban is, ahol ötnapos zárlatot rendeltek el a legnépesebb kerületben, bezárták az éttermeket, éjszakai klubokat és színházakat. Több városban újrakezdték a tömeges teszteléseket is, és sürgetik az embereket, hogy inkább online vásároljanak.

Kordonnal elkerített ellenőrzőpont Kantonban.

Fotó: MTI



Kína a közelmúltban érzékelhető erőfeszítéseket tett arra, hogy a járvány megfékezésére irányuló korlátozásokat célzottabbá tegye, ami reményt adott a befektetőknek, hogy jelentősebb enyhítések várhatóak annak ellenére, hogy az országban ez az első tél, amikor a rendkívül fertőző omikron változat terjed. Elemzők legföljebb márciusban vagy áprilisban várnak ilyen elmozdulást, mert

a pekingi kormány érvelése szerint a zéró tolerancia politikája életet ment, és szükség van rá az egészségügyi rendszer túlterheltségének megelőzése érdekében.

Szakértők szerint a teljes újranyitáshoz nagyszabású oltási kampány is kellene, az átoltottság ugyanis elsősorban az idősek körében rendkívül alacsony: míg a teljes népesség körében több mint 80 százalék, a 80 évnél idősebbeknél csupán 65,7 százalék. Az Oxford Economics ezért nem is számít a zéró tolerancia politikájának megváltoztatására 2023 második féléve előtt. „Úgy gondoljuk, hogy járványügyi és politikai szempontból az ország még nem áll készen a nyitásra” – írták elemzői hétfői jelentésükben, amelyet a Reuters idézett. Hao Hong, a GROW Investment Group vezető közgazdásza azonban más véleményen van. Szerinte a fokozatos és irányított újranyitás már folyamatban lehet, bár előre-hátra mozgásokkal.

„A növekvő kihívások ellenére nem az a kérdés, hogy Kína újranyit-e, hanem az, hogy milyen hosszú idő alatt, és hogyan lehet ezt a legjobban menedzselni az egészségügyi költségek és az esetlegesen elvesztett életek minimalizálása érdekében” – írta jegyzetében.

Erre szükség is van, mert a gazdaság egyre inkább megérzi a korlátozásokat.

Pekingben is újrakezdték a tömeges teszteléseket.

Fotó: Ng Han-kuan / MTI



A friss járványhírek mindenesetre jelentős mozgásokat okoztak a piacokon.

A kínai tőzsdeindexek hétfőn már az egymást követő negyedik kereskedési napot zárták veszteséggel, a CSI 300 0,9, a Shanghai Composite 0,4, a hongkongi Hang Seng index 1,9 százalékkal gyengült. A dollár megugrott, és majdnem egy százalékos erősödése az euróval szemben papírforma szerint a forint gyengülését okozta a dollár- és az eurókeresztben egyaránt.

A teszteléssel és kezeléssel foglalkozó gyógyszeripari cégek részvényei azonban szárnyaltak, a TY Pharmaceutical Group és az Andon Health a napi limitet elérve tíz százalékkal erősödött.

Az olaj ára a szingapúri árutőzsdén a kereskedési nap végére majdnem két hónapos mélypontra esett, részben a kínai keresletet övező aggodalmak miatt. A Brent ára januári szállításra 0,8 százalékkal, hordónként 86,88 dollárra csökkent, az Egyesült Államokban irányadó WTI-é 0,7 százalékkal, 79,52 dollárra. Az olaj ára csak a múlt héten tíz százalékkal esett a Financial Times összesítése szerint, mert a Kínával kapcsolatos félelmek felülírják az orosz ellátás szűkülése miattiakat.

A Goldman a kínai fogyasztás visszaesése miatt tíz dollárral, hordónként száz dollárra vágta vissza a Brent negyedik negyedévi árát a hétvégén, de a jövő évit 110 dolláron hagyta. „Továbbra is úgy véljük, hogy az orosz kitermelés mostantól napi mintegy 0,6 millió hordóval csökken, és így változatlanul fennáll a mélyebb, hirtelenebb fennakadás kockázata”, a készletek 2023 első felében ismét kimerülhetnek, ha a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei, az OPEC + fenntartja a jelenlegi kitermelési kvótákat, figyelmeztetett az amerikai befektetési bank.