Magyarország élen áll ugyan a régió legnagyobb akkumulátorgyártójának címéért vívott versenyben, de a szomszédai sem tétlenkednek. A szlovák InoBat hétfőn jelentette be szerbiai óriásgyárának megépítését, ehhez megtették az első lépést, azaz a szándéknyilatkozat aláírását a belgrádi kormány képviselőivel. Szerbia nem garasoskodik, 419 millió euróval járul hozzá a 32 gigawattóra éves járműakkumulátor-kapacitásúra tervezett gyár létrehozásához. Ebben az összegben a közvetlen anyagi támogatás mellett adókedvezmények is vannak, ezek egymás közti megoszlásáról nem tett említést az InoBat.

A Rio Tinto szerbiai lítiumbánya-nyitási terveit átmenetileg meghiúsította a heves lakossági tiltakozás.

Fotó: Hans Lucas / AFP

A tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak, a Reuters forrásai szerint a megegyezés biztosra vehető, a végleges szerződés aláírására sem kell sokat várni.

A gyár 2025-ben kezdené meg a termelést, egyelőre négy gigawattóra induló kapacitással.

Az InoBat két nagy akkumulátorgyár felépítését vette tervbe, egyiket Nyugat-, másikat Közép-Európában, ez utóbbinak adna helyet Szerbia. Hogy pontosan hol lenne a komplexum, azt nem árulták el, feltehetőleg az azon nyomban lángra lobbanó lakossági tiltakozásoktól tartva.

Emlékezetes, hogy még a tavaszi szerbiai választások előtt hatalmas demonstrációkat szerveztek a Rio Tinto által tervezett szerbiai lítiumbánya-nyitás megakadályozására. Akkor annyit sikerült elérni, hogy

a Rio Tinto jegelte a 2,8 milliárd dolláros projektet, amely Európa vezető lítium-nagyhatalmává tette volna az országot.

Az újraválasztására készül Aleksandar Vucic szerb elnök is észlelte a népharagot, és kisomfordált a beruházás támogatói mögül. A Rio Tinto ezt akkor sajnálattal vette tudomásul, de már akkor tudni lehetett, hogy a Belgrád biztatásával a kutatásokba beleölt hatalmas pénzeket nem fogja veszni hagyni.

A csavar itt jön az ügyben, ugyanis a szlovákiai székhelyű InoBat részvényesei között szerényen meghúzódik a Rio Tinto. Az InoBat legnagyobb tulajdonosa az Ideanomics fintech vállalat, de részvényese még a cseh állami villamosművek, a CEZ is.

Versenytársaival ellentétben az InoBat megfontoltan terjeszkedik, és a kabáthoz varrja a gombot.

Előbb feltérképezik a piacot, az igényeket, majd a leendő ügyfél kívánalmai szerint építik ki a gyártókapacitást. Ha van szerződés, akkor lehet építkezni – vallják. Vevő pedig egyre több lesz, a cég nemrég 2030-ig szóló, 500 millió eurós szállítási szerződést írt alá a német Lilium nevű légitaxi-fejlesztő vállalattal.

A villanyhajtású Lilium Jet légitaxikhoz az InoBat szállíthatja az akkumulátorokat.

Fotó: John Keeble / Getty Images

Az utóbbi helyből fel- és leszálló elektromos kisgépei iránt egye nagyobb a nemzetközi érdeklődés, a szaúdi nemzeti légitársaság (Saudia) például száz darabot rendelt a Lilium Jetből. Az InoBat első akkugyártóját jövő tavasszal adják át Pozsony mellett, itt nagy teljesítményű telepeket fognak gyártani, például az említett légitaxicég számára.

A 350 millió eurós beruházással épülő gyár induló kapacitása évi 45 megawattóra lesz. A vállalat tulajdonosai nem döntenek hűbelebalázs módjára, Nyugat-Európában például több vasat is tartanak a tűzben. A spanyol kormánnyal októberben írtak alá szándéknyilatkozatot egy Valladolid melletti akkumulátorgyár megépítéséről, de ugyanebben a témában még Nagy-Britanniában is érdekeltek. Az Ideanomics-InoBat páros pedig az Egyesült Államokban, Indiana államban tervezi kiépíteni kutatás-fejlesztési bázisát, amelyhez a távolabbi tervek szerint egy Gigafactory is csatlakozna.

A Liliumtól a szaúdi nemzeti légitársaság száz légitaxit rendelt.

Fotó: Shutterstock

Érdekesség, hogy Indiana a dél-koreai Samsung számára is vonzó célpont, májusi bejelentésük szerint a Stellantis kiszolgálására ott építenek majd akkumulátorgyárat 2,5 milliárd dolláros beruházásban. A gödi akkugyárát bővítő Samsung SDI most sem tétlenkedik, a dél-koreaiak sajtóértesülések szerint két nagy üzletet is elnyerhetnek: egyfelől a General Motors, másfelől a Volvo számít rájuk beszállítóként.

Mindkettő saját kiszolgálóüzemet kaphat,

a két projekt összértéke eléri a nyolcmilliárd dollárt.

A koreai média szerint a General Motors-üzletet még novemberben bejelenthetik, ez 50 gigawattórás éves gyártókapacitásról szól, míg a Volvo-szerződés aláírása decemberre marad. A jó hírre közel 5 százalékkal, egyéves csúcsára erősödött a Samsung Electronics árfolyama a szöuli tőzsde hétfői kereskedésében, miközben az irányadó index, a Kospi 0,1 százalékkal gyengült.

A gyárépítések helyszínét nem közölte a média, de logisztikai megfontolások miatt vélhetően a GM, valamint a Volvo valamelyik autógyára közelében telepednek le. A Samsung szóvivője azonban alaptalannak minősítette a híreket. A Samsung SDI-nak egyébként jól fut a szekere, a cég a harmadik negyedévben 445 millió dolláros tiszta nyereséggel zárt, ez 52 százalékkal haladja meg a megelőző év azonos időszakának eredményét.

Visszatérve az Egyesült Államokba, a detroiti hármak – General Motors, Ford, Stellantis – nemcsak a Samsungot és a többi dél-koreai akku- és csipgyártót kapacitálják amerikai beruházásokra, hanem az akkumulátorokhoz nélkülözhetetlen fémalkatrészeket, speciális elektródákat gyártó Posco Chemicalst is – írja a Blomberg. Nyomós érvként szolgál ehhez, hogy jövő januártól a Joe Biden elnök által elfogadtatott inflációellenes törvénycsomag részeként csak a hazai gyártású elektromos autókra él a gáláns, 7500 dolláros adókedvezmény.

A Posco Chemicals számára nem marad más, mint az előremenekülés és a kapacitásfejlesztés. A cég bővítette a Gwangyangban lévő elektródagyártó üzemét, az új berendezések múlt hét óta már ontják is az aktív katódokat. A teljes kapacitás ezzel évi 90 ezer tonnára nőtt, ami nagyjából egymillió villanyautó elektródaigényét elégíti ki.

A cég kapacitásait 2026-ig már lekötötték az akkumulátorgyártók.

A Posco energetikai üzletágának vezetője, Csung Dehun tisztában is van a fejlesztések szükségességével, de egyelőre csak az európai megtelepedésükről ejtett pár szót. Elmondása szerint olyan helyszínt keresnek, ahol olcsó az elektromos ára. Nem lesz könnyű dolguk.