Csak majdnem csodafegyver – hozhat-e fordulatot az ukrajnai háborúba a Patriot-rendszer?

A Patriot rakétarendszerek a világ számos pontján a beérkező rakéták elleni egyik legerősebb védelmi pajzsot jelentik az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei számára. Többek között Európában, a Közel-Keleten és a Csendes-óceánon is védelmet nyújtanak a potenciális ellenséges csapások ellen, amik akár olyan helyekről is érkezhetnek, mint Irán, Szomália vagy Észak-Korea.

Patriot rendszer adhat Ukrajnának az Amerikai Egyesült Államok

Fotó: THOMAS FREY / AFP

A Patriot a héten azzal került be a hírekbe, hogy kiderült Washington várhatóan belegyezik a rendszer Ukrajnába telepítésébe. Bár Volodimir Zelenszkij már egy ideje kérte – sőt, néha követelte – ezt a fegyvert, azonban mindeddig a nyugati szövetségesek nem bocsátották Ukrajna rendelkezésére. Bár sokan szuperfegyverként tekintenek a Patriotra, egyes szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendszer hatékonysága korlátozott, és nem biztos, hogy döntő szereppel bír majd a háborúban. Azt azonban több forrás is megerősítette, hogy közel a hivatalos megállapodás a rendszer Ukrajnába telepítéséről – számolt be róla az AP hírügynökség.

Mit kell tudni a Patriot rendszerről?

A Patriot egy föld-levegő rakétarendszer, amelyet először az 1980-as években vetettek be, és amely repülőgépek, cirkálórakéták és rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakéták célba vételére és semlegesítésére egyaránt alkalmas.

Minden Patriot-üteg egy teherautóra szerelt indítórendszerből áll, amely nyolc indítóállványt tartalmaz. Legfeljebb négy rakétaelhárítót, egy földi radart, egy vezérlőállomást és egy generátort képesek befogadni.

Az amerikai hadsereg saját tájékoztatása szerint jelenleg 16 Patriot-zászlóaljjal rendelkezik.

A Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének 2018-as jelentése alapján ezek a zászlóaljak 50 üteget üzemeltetnek, amelyek több mint 1200 rakétaelhárítóval rendelkeznek.

Az amerikai fejlesztésű rendszer a világ számos pontján üzemel már, Hollandia, Németország, Japán, Izrael, Szaúd-Arábia, Kuvait, Tajvan, Görögország, Spanyolország, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Románia, Svédország, Lengyelország és Bahrein is rendelkezik vele.

A Patriot rendszert az egyik legszélesebb körben üzemeltetett, legmegbízhatóbb és legjobban bevált légvédelmi rakétavédelmi rendszernek tartják. Tom Karako, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának rakétavédelmi projektjének igazgatója úgy gondolja, hogy a hadszíntéri és ballisztikus rakétavédelmi képességei miatt segíthet megvédeni Ukrajnát az Irán által az oroszoknak szállított ballisztikus rakétákkal és drónokkal szemben.

Oroszország csőre töltött egy Yars típusú interkontinentális ballisztikus rakétát Hidrogénbombával felszerelhető interkontinentális ballisztikus rakétát állítottak silóba Közép-Oroszországban. A Yars RS-24 rakétarendszert a stratégiai rakétaerők napja alkalmából állították kilövőállásba.

Fotó: GettyImages

Nem olcsó

A megalkotása óta a Patriot rendszer számos fejlesztésen, átalakításon esett át.

A jelenleg használt elfogó rakétái

lövedékenként körülbelül 4 millió dollárba (1,5 milliárd forint) kerülnek, a kilövőállványok pedig nagyjából 10 millió dollárba (3,8 milliárd forint).

Ezen az áron nem túl költséghatékony a sokkal kisebb és nagyságrendekkel olcsóbb iráni drónok ellen bevetni őket, amelyeket Oroszország használ Ukrajnában.

Egy többmillió dolláros rakétát kilőni egy 50000 dolláros drónra kész anyagi csőd – nyilatkozta erről Mark Cancian, a tengerészgyalogság nyugalmazott tartalékos ezredese, a CSIS vezető tanácsadója.

A rendszer telepítése sem gyerekjáték

Azon kívül, hogy nem olcsó mulatság, a rendszer fenntartása és üzemeltetése is jelentős anyagi- és humán erőforrást igényel. Egy Patriot-üteg működtetéséhez és karbantartásához csaknem 90 katonára is szükség lehet, és az Amerikai Egyesült Államokban amiatt is van aggodalom, hogy a komplex rendszer biztosításához embereket is kellene küldenie Ukrajnába.

Attól is sokan tartanak, hogy a rendszer telepítése provokálná Oroszországot, már csak amiatt is, mert fennáll annak a kockázata, hogy egy-egy kilőtt rakéta Oroszország területén csapódna be.

Az egyik legnagyobb akadály a telepítés esetében a kiképzés lesz. Ehhez ugyanis amerikai csapatoknak ki kell képezniük az ukrán erőket a rendszer használatára és karbantartására. A Patriot-zászlóaljakhoz beosztott katonáknak átfogó kiképzést kell kapniuk ahhoz, hogy képesek legyenek hatékonyan bemérni radarral a célpontot és tüzelni.

Fotó: AXEL HEIMKEN / AFP

Az Amerikai Egyesült Államok korábban más összetett fegyverrendszerekre, többek között a HIMARS tüzérségi rakétarendszerekre is kiképezte az ukrán csapatokat. Sok esetben sikerült lerövidíteniük a kiképzést annak érdekében, hogy az ukrán csapatok mielőbb a harctéren is bevethetőek legyenek.

Arról egyelőre nem közöltek információt, hogy az ukrán katonák kiképzése a Patriot rakétarendszer használatához mennyi ideig tartana, és hogy hol kerülne rá sor. Ez utóbbi esetben felmerült Németország is, mint lehetséges helyszín.

Nem minderre gyógyír

Ukrajna a háborúban számos katonai kihívással néz szembe. Bár a Patriot egyes fenyegetések ellen jó, de nem mindenre nyújt megoldást. Magas rangú katonai tisztviselők szerint a rendszer hatékony lesz a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen. A Patriotot gyártó Raytheon szerint 2015 óta 150 ballisztikus rakéta elfogásában vett részt a rendszer. Ugyanakkor a Patriot sikerességi arányát többször is megkérdőjelezték. Legutóbb 2018-ban érték kritikák a rendszert amikor Szaúd-Arábia alkalmazta a Patriotokat a jemeni houthi lázadók által kilőtt rakéták ellen. Ekkor több videó is napvilágra került a meghibásodásáról.

A Patriotokat legtöbbször négy ütegből álló zászlóaljként vetik be az amerikaiak. Ukrajna esetében ez nem így lesz, mert az előzetes tervez szerint Kijev egyelőre csak egy üteget kap.

A rendszer ballisztikus rakéták és repülőgépek célbavételére való képessége nagy segítség lehet abban az esetben is, ha egy újabb nagyobb offenzíva során újra meg kell védeni Kijevet.

Mark Cancian ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a katonai képességei mellet a Patriot átadása egyben egy erős támogatói nyilatkozat is Ukrajna számára, így szimbolikus jelentőséggel is bír.