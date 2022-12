Szuperfegyvert adhat Biden az ukránoknak

Az amerikai CNN hírtelevízió értesülései szerint az Egyesült Államok kormánya, Joe Biden amerikai elnök vezetésével várhatóan Patriot rakétarendszereket küld majd Ukrajnába. A világ legjobb légvédelmi egységei komoly fordulatot hozhatnak a háborúban, hiszen ezek ellen esélyük sem lenne az orosz rakétáknak, azaz kihúzhatnák Vlagyimir Putyin orosz elnök hadseregének méregfogát.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az orosz inváziós erők ugyanis szeptember óta, amióta az ukrán hadsereg ellentámadásba lendült, gyakorlatilag semmilyen eredményt nem tudtak felmutatni a harctéren.

Egyet kivéve: rakétákkal és iráni drónokkal szétlőtték Ukrajna szinte teljes közműhálózatát,

amelynek következtében az ország nagy részén hónapok óta sem az áram-, sem a fűtés-, sem a vízszolgáltatás nem üzemel.

Kijev régóta kérlelte az Egyesült Államokat, hogy adjanak nekik olyan rakétarendszereket, amelyekkel megvédhetik magukat, ám eddig nem történt előrelépés az ügyben. Mint ismert: korábban Lengyelország is hasonlóért folyamodott, miután a területén becsapódott egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta, megölve két civilt. Akkor a NATO rá is bólintott a kérésre, és még két Patriotot kap Varsó a meglévők mellé.

A CNN cikkében két magas rangú tisztviselőre hivatkozva írta azt, hogy már előkészületi fázisban jár a tervezet, de előtte még a védelmi miniszternek, Lloyd Austinnak is rá kell bólintania, mielőtt Joe Biden asztalára kerülne.

A CNN-nek megerősítették, hogy ez a rábólintás immár csak formalitás.

Arról nem tudni, hogy pontosan hány Patriot rendszert kapna Ukrajna, amelyben vannak mobil rakétaindító járművek, radarrendszerek és más irányítóközpontok. A lap szerint az ukrán katonákat Németországban készítik majd fel a rendszerek kezelésére, a Patriotok kezeléséhez ugyanis több tucat ember kell egyszerre.

Mi az a Patriot rendszer?

A Patriot a jelenlegi legjobb légvédelmi egység, nagy távolságból, akár 100-160 kilométerről is képes bemérni és megsemmisíteni az ellenséges rakétákat, repülőket és egyéb légi járműveket, így drónokat is. Noha több mint 40 éve van szolgálatban, a mai napig annyira csúcskategória, hogy a tervek szerint 2040-ig biztosan használják a hadseregek. Az Egyesült Államoknak több mint ezer van belőle, de a szövetségesei is közel 200-at használnak világszerte.