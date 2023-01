Több száz szállítmánnyal mikrocsipek milliói kerültek tavaly viszonteladókon keresztül három olyan orosz vállalathoz, amelyik szoros kapcsolatban áll a hadiiparral, derítette ki a NOS című holland lap oknyomozása. A csipeket holland cégek, többek között az NXP és a Nexperia gyártotta.

„A holland komponensek széles köre létfontosságú az orosz hadigépezet számára. Ezeket a csipeket megtalálni szinte minden orosz katonai drónban és egyéb precíziós fegyverben, például a rakétákban” – magyarázta James Byrne, a Royal United Services Institute hírszerzési és elemzőcsoportjának igazgatója ezzel kapcsolatban a hírről beszámoló angol nyelvű NL Timesnak.

A viszonteladásokat nem mindig tudják követni a csipgyártók.

Fotó: Hollie Adams / Bloomberg via Getty Images



Az oknyomozó újságírók beszámolója szerint egy maroknyi kínai cég látja el folyamatosan a számítógépes csipekkel Oroszországot, ők pedig holland cégektől szerzik be ezeket. A legnagyobb közülük a Sinno Electrics, amely egyébként szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az Európai Unióén azonban nem. A többi kisebb cég, amely egyszerű postai küldeményként juttatja el a félvezetőket Oroszországba, hogy elkerülje a szankciókat.

Byrne kutatóintézetét Ukrajna már tavaly nyáron felkérte arra, hogy vizsgáljon meg 27 orosz védelmi rendszert és felszerelést, és ezek közül tízben megtalálták az NXP csipjeit, ahogyan orosz rakétákban, helikopterekben és tarackokban is, valamint iráni támadó drónokban. Orosz drónokban felfedezték az NXP és a Nexperia félvezetőit is.

Mindkét cég állítja, hogy betartja az összes szankciós szabályt, nem köt üzletet orosz cégekkel, és a partnereinek is megtiltotta, hogy orosz szervezeteknek adjon el a mikrocsipjeiből.

Több orosz fegyverben megtalálták az NXP félvezetőit.

Fotó: Shutterstock



Az eindhoveni központú NXP szóvivője szerint „szigorúan” ellenőrzik a vásárlóikat, a Nexperia szóvivője azonban elismerte, hogy

nem mindig lehetséges ellenőrizni vagy megakadályozni, hogy egy harmadik fél továbbadja a csipeket.

Hozzátette azonban, hogy a cég szoftverrel monitorozza az ellátási láncot, és kizárja a jövendőbeli együttműködésből azokat, akiket a nemzetközi büntetőintézkedések megszegésén kapnak.

„Hollandiát nagyon aggasztja ez az ügy, és az Európai Unióval, valamint a többi uniós tagállammal együtt keressük a hatékony módszereket a hasonló esetek megakadályozására” – kommentálta a hírt a külügyminisztérium.