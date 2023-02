Az S&P Global és a CIPS UK kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) az első gyorsjelentés szerint februárban 53 pontra ugrott a januári 48,5-ről, és július óta először emelkedett a növekedést jelző 50 pontos küszöbérték fölé. Ez felülmúlta a 49 pontos elemzői várakozásokat.

A briteknél a feldolgozóipar is megindult, nem csupán a szolgáltatási szektor.

Fotó: Paul Ellis / AFP

A javulás a szolgáltatási szektornak köszönhető, amelynek a BMI-je a 49,2 pontos várakozásokat messze meghaladva 53,3 pontra erősödött a januári 48,7-ről. Németországgal, Franciaországgal és az egész eurózónával ellentétben az Egyesült Királyságban a feldolgozóipari BMI is javult, 49,2 pontra az előző havi 47-ről; a piacok 47,5 pontot vártak.

Az S&P Global a kedvező eredményt a globális kereslet helyreállásával és a politikai-pénzügyi stabilitással magyarázza, amely Liz Truss rövid miniszterelnöksége idején borult fel. A Bank of England (BoE) számára döntő fontosságú, hogy tovább csökkentek a BMI árindexei, amelyek jól jelzik a jövőbeli inflációs nyomást, és 2021 áprilisa óta a leglassabb ütemben emelkedtek a vállalkozások költségei.

A felmérés azt sugallja, hogy a brit gazdaság valamivel jobb állapotban lehet, mint sok szakértő jósolta, bár a hasonló, váratlanul erős értékek a múltban néha csak ideiglenes kiugrásnak bizonyultak.

A vártnál sokkal jobb februári BMI-adatok a gazdaság biztató ellenálló képességét jelzik

– vélekedett Chris Williamson, az S&P Global vezető üzleti közgazdásza is. „Bár sok vállalat továbbra is nehéz működési feltételekről számolt be, különösen a feldolgozóiparban, a szélesebb üzleti hangulatot az infláció tetőzésének, az ellátási láncok javulásának és a recessziós kockázatok enyhülésének jelei erősítik” – tette hozzá.

A váratlan költségvetési többlet segít a kormányfőnek és a pénzügyminiszternek.

Fotó: AFP



Williamson szerint ha felmérési adatok növelik annak az esélyét, hogy a BoE jövő hónapban folytatja a kamatemelést, és erre számít a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége is.

A vártnál jobb adatokra reagált a font árfolyama is, 05, százalékkal erősödött a dollárral szemben. A jó hangulatot tovább javította, hogy a statisztikai hivatal szintén kedden nyilvánosságra hozott adatai szerint

a brit kormány váratlan költségvetési többletet ért el januárban az erős jövedelemadó-bevételeknek köszönhetően,

ami Jeremy Hunt pénzügyminiszternek az éves költségvetés elkészítésekor a vártnál nagyobb mozgásteret biztosíthat.

A Nemzeti Statisztikai Hivatal kedden 5,42 milliárd font szezonális költségvetési többletet jelentett januárban. (Egy font 435,1 forint.)