Christian Lindner német pénzügyminiszter milliárd euróban két számjegyű összeget szán egy mentőcsomagra, amely többek között a vállalatok adóterheinek enyhítésével gyorsítaná a gazdaság növekedését – értesült a Der Spiegel magazin.

A pénzügyminiszter márciusban tervezi bemutatni a csomag főbb pontjait.

Fotó: AFP

A pénzügyi tárca szóvivője megerősítette a csomag tervét, de az intézkedések nagyságát és hatályát még csak most dolgozzák ki. „Az az állítás tehát, hogy két számjegyű milliárdos volument terveznek, jelenleg nem helytálló” – mondta a lap jelentésére reagálva.

A Der Spiegel szerint Lindner többek között könnyíteni akarja a magánvállalatok nyereségének adóztatását, ha a pénzt újra befektetik. Jelenleg a tőzsdén jegyzett cégek adókulcsa fele a magánvállalkozásokra kivetett adóénak, és ezt az egyensúlytalanságot a miniszter ki akarja egyenlíteni. A Handelsblatt című gazdasági napilap is arról számolt be, hogy ilyen egyszerűsítést fontolgatnak.

Fotó: AFP

Lindner emellett adókedvezményeket kíván nyújtani az éghajlatvédelembe beruházó cégeknek, és a Spiegel beszámolója szerint a digitalizációs projektek esetében is előnyösebb értékcsökkenési szabályokat vezetnének be. Lindner emellett nagyvonalúbbá kívánja tenni az adóveszteség-előtörlesztést, amellyel a vállalatok a veszteségeket a következő évekre oszthatják el, hogy csökkentsék az adókat.

A könnyítési csomag a Handelsblatt szerint „versenyerősítő törvény” néven fog futni. A beruházásösztönzőket a lap szerint 2024 elején vezethetik be.

A versenyképesség-erősítő törvény másik eleme a kormány által a vállalatoknak nyújtott kutatási finanszírozás növelése lenne – írta az újság. A miniszter március végén tervezi bemutatni tervének főbb pontjait.

Európa legnagyobb gazdasága a tavalyi negyedik negyedévben enyhén zsugorodott, és az Európai Bizottság előrejelzése szerint idén mindössze 0,2 százalékkal, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint pedig csak 0,1 százalékkal fog növekedni.