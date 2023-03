Elon Musk hatalomátvétele a Twitternél nem volt mentes a viharoktól. Az öntörvényű milliárdos többek között leépítési hullámmal, kitiltott emberek visszaengedésével és a béren kívüli juttatások ritkításával borzolta a kedélyeket.

Kaki emojival válaszolt szerkesztőségünknek a Twitter.

Fotó: Shutterstock

A Tesla-vezér nem feledkezett meg a felvásárlás körüli hercehurcáról, majd az azt követő ámokfutásáról rendszeresen beszámoló sajtóról sem, legújabb ötletével nekik kedveskedett.

Március 19-i Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy ezentúl a Twitter sajtóosztályához beérkező minden megkeresésre, kérdésre egy automatikus üzenetként elküldött kaki emojival fog reagálni a madaras közösségi oldal.

press@twitter.com now auto responds with 💩 — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2023

Az újságírói kíváncsiság bennünk is dolgozott, és több más nemzetközi és hazai sajtótermékhez hasonlóan e-mailben mi is írtunk a press@twitter.com e-mail-címre. A rövid, ám velős válasz esetünkben sem maradt el, a Világgazdaság is megkapta a maga kaki emojiját Elon Musk közösségi oldalától.