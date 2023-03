Az állami hátterű Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nevű befektetési bank a Macquarie ausztrál globális pénzügyi szolgáltató csoporttal közösen március 31-ig érvényes, nem kötelező érvényű ajánlatot tett a Telecom Italia (TIM) vezetékes üzletágára – ezzel szállva harcba az amerikai KKR kockázati tőke társaság korábbi ajánlatával.

A két rivális ajánlat a TIM szárazföldi és tenger alatti vezetékes hálózati infrastruktúrájának felvásárlásáról szól, amelynek értékét mind a CDP-Macquarie, mind a KKR 18 milliárd eurós szinten határozta meg.

A CDP-Macquarie ajánlatának részét képezi az általuk birtokolt Open Fiber hálózatának beolvasztása a TIM infrastruktúrájába, amely jelenleg annak riválisaként van jelen.

A KKR legfrissebb ajánlata húszmilliárd euróról szól, amelynek tíz százalékát csak akkor kellene kifizetnie, ha a TIM a felvásárlást követően elér bizonyos előre meghatározott célokat.

A Telecom Italia vezetékes üzletágáért folyó versenyfutás érdekessége, hogy mind a két ajánlattevő rendelkezik valamilyen formában részesedéssel a vállalatban: a CDP a cég második legnagyobb részvényese 9,81 százalékos tulajdoni aránnyal, míg a KKR a TIM hálózati üzletágában érdekelt, 37,5 százalékos részesedése van a FiberCop névre keresztelt üvegszálas internetelérést szolgáltató leányvállalatában.

A TIM a KKR ajánlatáról korábban úgy nyilatkozott, hogy az nem tükrözi a vállalat infrastruktúrájának valós értékét, így március végéig várnak egy jobb ajánlatot az amerikai tőkealaptól. A Vivendi, mint a TIM legnagyobb, 23,75 százalékos pakettel rendelkező részvényese 31 milliárd euróra értékeli a szegmenst, míg a TIM saját számításai 25 milliárd euróról szólnak.

A KKR korábban a teljes TIM-et megvette volna 2021-ben 33 milliárd euróért, de a Vivendi akkor azt keveselte – azóta pedig további nettó hárommilliárd eurós adósságot halmozott fel a cég.

A TIM a vezetékes üzletág eladásával a jelenleg fennálló 25,5 milliárd eurós adósságának egy részétől is megszabadulhatna, mivel a tartozásának és a munkavállalói bérköltségének jelentős része ezt a divíziót terheli.

A felvásárlási verseny élesedése jót tett a vállalat kurzusának

A felvásárlást az is nehezíti, hogy a potenciális vevőnek a tulajdonosok tetszésén túl az olasz kormányét is meg kell nyernie: az olasz vezetésnek ugyanis vétójoga van a stratégiai fontosságú létesítmények és infrastruktúra tulajdonosváltásának elbírálásakor. A CDP-Macquarie az olasz befektetési bank állami háttere nyomán ilyen szempontból kedvezőbb helyzetben van, de a KKR is igyekszik javítani esélyeit ezen a téren: nyitottak arra, hogy egy állami szervezet kisebbségi részvényesként jelen legyen a TIM-ben, azt viszont ellenzik, hogy ez a CDP legyen.

Adolfo Urso olasz ipari miniszter nemrég azt nyilatkozta:

az egyetlen biztos dolog a TIM jövőjével kapcsolatban az, hogy egy nemzeti hálózati szolgáltatót szeretnénk létrehozni a CDP ellenőrzése alatt.

Hozzátette: nem lenne ellenükre, ha más befektető is részt venne a projektben, és a legfrissebb hírek szerint a KKR ajánlatának sem állnának útjába. A TIM igazgatótanácsa leghamarabb március 15-én ülhet össze megvitatni a CDP-Macquarie ajánlatot.