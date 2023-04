Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerencsés helyzetbe került, mivel idén állami vállalatok és intézmények kulcspozíciói üresednek meg. A politikus idén hatvannál is több, különböző szektorokban működő, meghatározó cég élére nevezhet ki új vezetőt. Ez azért fontos, mert a kormánykoalíció tettekkel is alátámaszthatja azokat a kritikáit, amelyeket még ellenzékben töltött ideje alatt tett, és a kinevezésekkel a saját képére formálhatja az olasz gazdaságot. Mivel a kamatlábakat az Európai Központi Bank (EKB) határozza meg, és az ország hatalmas adósságterhei korlátozzák a költségvetési lehetőségeket, az üzleti és politikai elit átalakítása kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy Olaszország vezetése teret nyerjen a gazdasági ügyekben.

Giorgia Meloni kormányfő jó stratégiával és a koalíciós partnerek meggyőzésével számos gazdasági kulcspozícióba hozzá közeli embert ültethet néhány hónap leforgása alatt.

Fotó: SOPA Images

A vállalati kinevezésekkel Meloni számára megbízható és lojális embereket helyezhet kulcspozíciókba

– magyarázta Martina Carone, a YouTrend közvélemény-kutatócég elemzője a Bloombergnek.



A legnagyobb energetikai cégek

Az olasz kormány legfrissebb, szerdai bejelentése szerint a három legjelentősebb vállalat vezére közül csak egy marad a pozíciójában.

A legnagyobb állami irányítású cég az Eni, amely Európa legfontosabb olajtermelői közé tartozik. A cég 69 országban tevékenykedik, és ez Afrika legnagyobb olajtársasága.

Claudio Descalzi vezérigazgató negyedik ciklusra is bizalmat kapott a kormánytól.

A vállalat korábban is meghatározó szereplője volt az olasz energiaiparnak, amelynek pozíciója az oroszok ukrajnai inváziójával még erősebbé vált. Descalzi kulcsszerepet játszott Olaszországnak az orosz gáztól való függetlenítésében.

Claudio Descalzi negyedik turnusra is bizalmat kapott az olasz kormánytól az Eni olajipari óriáscég vezetésére.

Fotó: AFP

Az energiaipar másik jelentős szereplője az Enel, amely a gazdaság egyre fontosabb zöldítésében is fontos szerepet játszik.

A harminc országban működő vállalat élére Flavio Cattaneo kerül, Francesco Starace három cikluson át tartó megbízatása után.

Cattaneo jelenleg az Italo vasúttársaság ügyvezető alelnöke, korábban pedig a Telecom Italia és a Terna csúcsvezetője volt. Az elnöki posztra pedig Paolo Scaronit javasolták, aki jelenleg az AC Milan labdarúgóklubot elnököli, és Silvio Berlusconi volt miniszterelnök szövetségese. Ő korábban az Eni vezérigazgatójaként az orosz Gazprommal való kapcsolatok elmélyítésén dolgozott. A miniszterelnök Stefano Donnarummát szerette volna a posztra, de engedett koalíciós partnerei nyomásának.

A gazdaságban szintén jelentős szerepet tölt be a Leonardo, a repülőgép- és a védelmi iparban is tevékenykedő cég.

A vállalat élére Roberto Cingolani, Mario Draghi korábbi kormányának energiaügyi minisztere és a vállalat korábbi technológiai és innovációs igazgatója kerül, Alessandro Profumót leváltva.

A politikai vezetés ezeken a területeken technológiai szuverenitást szorgalmaz, mivel a fegyverkezés újra prioritássá vált a kontinensen.

Roberto Cingolani vezetheti a Leonardo fegyveripari vállalatot.

Fotó: AFP

Az Eni és az Enel mintegy 110 milliárd eurós piaci értéket képvisel, a milánói FTSE MIB referenciaindex kapitalizációjának pedig közel ötödét adja. A jelöltek mindegyikét a részvényeseknek meg kell erősíteniük a következő hetekben esedékes éves közgyűléseken.

A stratégiai vállalatok élére a három évre szóló kinevezések az eddigi legnagyobb lépést jelentik az olasz gazdasági vezetés átalakítására.

Az intézkedések egyedülálló lehetőséget biztosítanak a koalíciónak a nagyobb mozgástérre az Európai Unió költségvetési szabályai és az EKB döntései mellett. Vezetői kinevezések esedékesek idén a postai szolgáltatásokat nyújtó, de az energia, a biztosítás és a távközlés területén is működő Poste Italiane és az elektromoshálózat-üzemeltető Terna esetében is.

A jegybanki kérdés

Ignazio Visco, az olasz központi bank kormányzójának megbízatása ősszel jár le. A jegybankár tagja az EKB igazgatóságának, részt vesz annak kamatdöntő ülésein. Habár a kormányzó elvben független a mindenkori hatalomtól, kiválasztásával Meloni valamilyen szinten mégis befolyásolhatja az intézményt, mivel a hozzá hasonló beállítottságú vezető jobban képviselheti a kormányfő álláspontját. Ráadásul két legyet üthet egy csapásra, ugyanis ha Meloni az EKB igazgatóságának egy másik olasz tagját, Fabio Panettát nevezi kormányzónak, az azt jelentené, hogy az ott megüresedett pozíciót is be kellene tölteni. A miniszterelnök korábban széles körben bírálta az EKB kamatemeléseit, mivel úgy vélte, hogy a döntései károkat okoznak az olasz gazdaságnak. Ha Meloni új embert nevez az igazgatótanácsba, akkor azzal már két kinevezettje is részt vehet az európai intézmény működésében.

Januárban az állami tisztségviselők körében történt átalakítás. Riccardo Barbieri került a kincstár élére, amely kulcsfontosságú a gazdaságpolitikában és az állami irányítás alatt álló szervezetek irányításában – emlékeztetett a Bloomberg.

