Radikális átalakításra készül Giorgia Meloni kormányfő pártja: az Olaszország Fivérei (FdI) a parlament elé terjesztett egy törvényjavaslatot, amely szétválasztaná a kereskedelmi és befektetési bankokat. A pénzintézetek 12 hónapot kapnának, hogy átszervezzék a tevékenységüket, és eldöntsék, melyik területen működnek tovább.

A szétválasztással egy 1930-as évekbeli jogszabályt hoznának vissza.

Fotó: Getty Images

A tervezetet különösebb felhajtás nélkül még március közepén, tehát az amerikai Silicon Valley Bank csődje után, de az igazi bankpánik kirobbanása előtt terjesztették be, a Reuters most szerezte meg a dokumentumot. A javaslatot a párt tizenöt tagja, köztük Giulio Tremonti volt gazdasági miniszter nyújtotta be.

Gyakorlatilag a múlthoz nyúltak vissza, hiszen az FdI 2018-ban már benyújtott egy szinte teljesen azonos tervezetet, amikor még ellenzékben volt, de az akkor a parlamenti bizottsági szintet sem élte túl, így nem került szavazásra a képviselők elé.

„Hisszük, hogy a kérdés megérdemli a figyelmet, ezért úgy döntöttünk, hogy ismét beterjesztjük a törvényjavaslatot” – nyilatkozta a brit hírügynökségnek az egyik szerző, Tommaso Foti. A párt alsóházi frakciójának vezetője azt is elárulta, hogy erről nem értesítették a kormányfő hivatalát, mivel „a parlamenti kezdeményezések elkülönülnek a kormányzati kezdeményezésektől”. Foti azonban bízik benne, hogy a törvényjavaslat sikeres lehet. Meloni hivatala egyelőre nem kommentálta a hírt.

A törvénytervezet benyújtása előtt a pártfrakció nem egyeztetett Giorgia Meloni kormányfővel.

Fotó: Antonio Masiello / Getty Images

A Milano Finanza című olasz gazdasági napilap szerint a reform de facto újra bevezetné az 1930-as évekbeli jogszabályokat, amelyeket az 1990-es években a deregulációs reformok miatt töröltek el, és amelyeket

egyes bal- és jobboldali politikusok felelősnek tartanak a közelmúltbeli pénzügyi válságokért.

A javaslat azzal érvel, hogy a kereskedelmi bankok részvétele a „spekulatív tevékenységben” „drámaian negatívan hat a reálgazdaságra, és aláássa a gazdaság társadalmi és etikai alapjainak legelemibb védelmi elveit”.

Az Egyesült Államokban hasonló reformot sürgetnek, ott egy 1933-as törvényt vezetnének be újra, amely a második világháborúig szétválasztotta a kétféle banki tevékenységet. Ezt a demokrata párt baloldala, köztük Elizabeth Warren szenátor javasolja.