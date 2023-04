Orosz–ukrán háború 426. nap – friss hírek

Amerikai források szerint Ukrajna a következő hónapban indíthatja meg nagyszabású ellentámadását az orosz hadsereg ellen. A tengerentúli tisztviselők szerint azonban az akció számos kockázatot is rejt magában, ugyanis a hadjárat sikerességének elmaradása a támogatás mérséklésére ösztönözheti a nyugati országokat, Kijevre pedig egyre nagyobb nyomás nehezedhet, hogy tárgyalásokat kezdjen a konfliktus lezárásáról vagy befagyasztásáról, akár olyan áron is, hogy egy számára kevésbé előnyös megállapodás szülessen – írta meg a The New York Times.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok és több NATO-tagállam is ütőképes fegyvereket adott át Ukrajnára, és bíznak benne, hogy ez áttörést okoz a hónapok óta állóháborúvá vált konfliktusban. Ez különösen annak fényében lehet jó hír az ukránok számára, hogy az orosz hadsereg egyre inkább a hidegháború elejéről megmaradt készleteihez fordul utánpótlásért.

A korábbi, kiszivárgott Pentagon-dokumentumok szerint április végére Kijev 12 ukrán harci dandárt állít készenlétbe, egyenként csaknem 4000 katonával. A nyugati szövetségesek a nyilvánosságra került titkos iratok szerint kilenc ilyen dandárt képeznek ki és fegyvereznek fel.

Habár a konkrét terveket az ukrán vezetésnek egyelőre sikerült titokban tartania, elemzők szerint valószínűleg az ország déli részén fog megindulni a hadjárat, az azovi-tengeri partvidék mentén, a Krím közelében.

Alexander Vershbow, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete úgy véli, hogy minden ezen az ellentámadáson múlik majd.

Mindenki bizakodó, talán túlságosan is optimista. Ez az akció fogja eldönteni, hogy lesz-e tisztességes eredmény az ukránok számára, ami a terület visszaszerzését illeti a harctéren

– jelentette ki a diplomata.