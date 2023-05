A totálisan kiürült belváros manapság az amerikai metropoliszok lehangoló jellemzőjévé vált, legyen szó akár a San Franciscó-i Market Streetről vagy a New York-i Wall Streetről – írja a Bloomberg. Chicago, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városa azonban még közülük is olyannyira kirí, hogyha ez így folytatódik, búcsút inthet korábban globális pénzügyi központként kivívott státuszának is.

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / AFP

A közép nyugati nagyváros ugyanis nem csupán a munkavállalók távmunkavégzésével küszködik, de számos nagyvállalat, köztük a Citadel és a Boeing távozása is nehezen betölthető űrt hagyott maga után.

Persze azért a pandémia idején megkedvelt home office is ludas Chicago elnéptelenedésében.

A Guggenheim Partners, a régió egyik nagy pénzügyi munkaadója például nagyrészt még mindig zárva tartja irodáit, és a Cboe, valamint az Allstate sem kötelezte még dolgozóit a munkahelyükre való visszatérésre.

Mindezek mellett a város a bűnözés megugrásával is küzd, beleértve az autólopások és a rablások elszaporodását is, ami idén már Lori Lightfoot polgármester állásába került.

Ráadásul a Lightfoot helyébe lépő Brandon Johnson, a progresszív demokrata új polgármester is alaposan félreértett valamit, hiszen a cégek exodusa közepette legfőbb kampányígérete a nagyvállalatok megadóztatása volt a város bevételeinek növelése érdekében.

Johnson úrnak nincs jogi felhatalmazása arra, hogy tranzakciós adót vessen ki a vállalkozásunkra

– mondta a Bloombergnek Terry Duffy, az egyik nagyvállalat, a CME vezérigazgatója, hozzátéve, hogy inkább a bűnözés elleni küzdelemre koncentrálhatna Chicago új vezetője.

Amikor kivettük az irodáinkat, megállapodtunk egy olyan kikötésben, hogy ha a város vagy az állam érdekeinket sértő lépést tesz, semmissé válik a bérleti szerződés

– fűzi hozzá.

A helyzet az új sarc nélkül is elég siralmas a kereskedelmi ingatlanok piacán: az irodák üresedési rátája az első negyedévben 22,4 százalékos rekordot ért el.

Még a technológiai cégek is, amelyektől a Michigan-tó partján fekvő metropolisz korábban a fényes jövőt várta, megszorításokat hajtanak végre.

A Salesforce és a Meta Platforms összesen közel 22 300 négyzetmétert adott vissza.

A CBRE Group ingatlanügynökség szerint az első negyedévben Chicago a tizenegy legnagyobb amerikai város közül a második leggyengébb teljesítményt nyújtotta az irodabérleti aktivitást mérő index adatai alapján, csak és kizárólag a káoszba süllyedt San Franciscót tudta megelőzni.

A CBRE szerint a hibrid munka vagy a közelmúltban történt elbocsátások miatt visszavonuló bérlők az év első három hónapjában 1,5 millió négyzetméternyi albérleti területet adtak vissza Chicago belvárosában, ami körülbelül 15-20 ezer ember elhelyezésére szolgálhatna.

A színfalak mögött a chicagói városvezetők elárulták, hogy a munkáltatók azért bánnak kesztyűs kézzel otthoni munkavégzést követelő munkavállalóikkal, mert folyamatosan attól rettegnek, hogy a még mindig szűk munkaerőpiacon elveszítik legjobb embereiket. Ez pedig komoly kihívás a városnak, ahol a cégvezetők joggal kritizálják a növekvő bűnözést, de azért – teszik hozzá – az üres utcák sem kedveznek a közbiztonságnak.

Chicagóban a bűncselekmények száma tavaly 41 százalékkal ugrott meg 2021-hez képest, 2023-ban pedig eddig további 43 százalékkal emelkedett.

A milliárdos Ken Griffin éppen a tobzódó erőszakra hivatkozott, amikor a Citadelt Miamiba költöztette, míg a CME-t vezető Duffy feleségét nemrég fényes nappal rabolták el.

Nem csak rossz hírek jönnek azért Chicagóból. Az új építésű West Loop és a hozzá tartozó Fulton Market negyed virágzik, számos bár és étterem szolgálja ki az Alphabet, a Google és a McDonald’s dolgozóit, holott a környéken a jó minőségű épületeket négyzetméterenként 20 dollárral drágábban kínálják, mint a belvárosban.

Minden egyes épületet, amelyet a Fulton-piacon építettünk, 100 százalékig bérbe adtunk

– állítja az egyik fejlesztő, amely éppen egy újabb tornyot épít a környéken.

A központban azonban továbbra is reménytelen a helyzet, a Cboe például már négy éve próbálja eladni irodaépületét, mindhiába, pedig időközben a felére csökkentették az eladási árát is.