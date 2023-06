Egyre nagyobb a különbség az idei és a jövő télre vonatkozó európai földgázárak között, s bár a rövid távú kockázatok enyhültek, a következő hónapokban komoly bizonytalanság várhat a blokkra – írta a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

Az amszterdami ICE Endex adatai szerint a 2023. decemberi határidős szállítások 8 százalékkal olcsóbbak a 2024. decemberieknél – ez jókora fordulatot hozhat az év elejéhez képest, amikor a legközelebbi téli szerződések még prémiummal mozogtak a piacon.

Az elmozdulás azt jelzi, hogy Európa viszonylag jól felkészült a következő fűtési szezonra, miután az enyhe tél lehetővé tette, hogy a cseppfolyósított földgáz beáramlásával készleteket halmozzon fel. Az elkövetkező évek azonban bizonytalanabbak, mivel a régiónak a korábbi legnagyobb beszállítója, Oroszország nélkül kell beszereznie a téli tartalékait.

A jövő tél kockázatosabbnak tűnik, mivel az Egyesült Államokból származó LNG-szállítmányok csak 2026-tól indulnak el, abban pedig nem bízhatunk, hogy az időjárás megint enyhe lesz. Európának sürgősen fel kell töltenie a tárolóit, hogy az unió energiabiztonsága stabil maradjon

– mondta Nick Campbell, az Inspired Energy tanácsadó cég igazgatója.

A kockázatokat az is növeli, hogy 2024 decemberében lejár a Moszkva és Kijev közötti gázszállítási megállapodás is, amely az Európába irányuló, Ukrajnán keresztül érkező limitált orosz szállítmányokat is lezárhatja.

A két fél közötti tárgyalások utolsó fordulójára csak az utolsó pillanatban került sor, a szerződést pedig csak napokkal az előző megállapodás lejárta előtt írták alá. Emiatt arra az eshetőségre is fel kell készülni, hogy a konfliktus résztvevői nem fognak újra leülni a tárgyalóasztalhoz.

A magasabb gázárak hátráltatnák Európa infláció elleni küzdelmét. A tavaly megugró költségek visszafogták az ipari tevékenységet, és csökkentették az üzemanyag iránti keresletet, ami talán soha nem tér vissza. Emellett a kereskedőknek a kínai gazdasági fellendülés ütemét is figyelemmel kell kísérniük, mivel Kína a régióval verseng az LNG-szállítmányokért.

Európa elérheti a céljait, ha az Észak-Afrikából érkező szállítmányokra is támaszkodik, ám ehhez az ázsiai országokkal is versenyeznie kell. Az viszont továbbra is kockázat marad, hogy a beszűkült ellátási láncokon bármiféle probléma, valamint a hideg időjárás súlyos kiesést jelenthet

– nyilatkozta Kateryna Filippenko, a Wood Mackenzie gázkutatási igazgatója.

A piac várhatóan 2026-ig, amikor a hatalmas új katari és amerikai exportüzemek megkezdik az LNG szállítását, továbbra is szűkös és az árkiugrásoknak kitett marad.