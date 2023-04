Hiány után bőség a gázpiacon

Azért a víz az úr – A folyók alacsony vízszintje veszélyezteti legjobban az energiaellátást Nagy gondok jönnek, ha megismétlődik a tavalyi aszály – hangsúlyozta a VG podcastnak az Erste olaj- és gázipari elemzője. Pletser Tamás szerint a téli időszakban az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott az európai hegységekben, így a folyók vízhozamával könnyen lehet gond – ami az energiaellátást is veszélyezteti. Ugyanis megfelelő hűtés híján az atomerőművek termelését is korlátozni kell, illetve a nélkülözhetetlen szén szállítását is meghiúsítja a Rajnán, Európa gyakorlatilag legfontosabb vízi útvonalán.