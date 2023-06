Az Európai Unió fontolgatja, hogy több mint egymilliárd eurós segítséget nyújt Tunéziának a romló gazdasági helyzet javítására, az ország pénzügyeinek megmentésére és a migrációs válság kezelésére, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap Tuniszban.

Az Uniós vezetők a tunéziai elnökkel.

Fotó: Filippo Attili



A segítségből 900 millió euró makropénzügyi támogatás, valamint kész lesz egy 150 millió eurós azonnal költségvetési segély is „amint megvan a szükséges megállapodás”, mondta, de a Reuters tudósítása szerint nem bocsátkozott részletekbe.

Azt azonban közölte, hogy az EU még az idén biztosít az észak-afrikai ország számára százmillió eurót határőrizetre, kutatásra és mentésre, az embercsempészek elleni akciók finanszírozására, és a megmentettek hazatérésére.

Az EU Tunézia többi jelentős donorjával együtt eddig ahhoz kötötte a támogatást, hogy az ország megállapodjon a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy hitelprogram véglegesítéséről, de Kaisz Szaid elnök eddig elutasította az ahhoz kötött kulcsfontosságú reformok végrehajtását.

Az Európai Bizottság elnökét elkísérte az olasz és a holland kormányfő is.

Fotó: Filippo Attili





Szaid szerint társadalmi robbanás veszélyét hordozza magában a támogatások csökkentése és az állami tulajdonú vállalatok szerkezetátalakítása, amelyet saját kormánya javasolt az IMF-nek, hogy biztosítsa a hitelezőket a visszafizetésükről.

A különböző reformjavaslatokon alapuló új megállapodás megtárgyalása még hónapokat vehet igénybe.

A Bizottság elnökét elkísérte tunéziai látogatésára Mark Rutte holland és Giorgia Meloni olasz kormányfő is, akinek az országa a Földközi-tengeren Tunéziából átkelő migránsok legfőbb célállomása. Meloni múlt héten is járt az országban, és sürgette az IMF-et, hogy lazítson a hitelhez kötött feltételeken.

Von der Leyen ismertetett egy sor hosszabb távú európai erőfeszítést is Tunézia gazdaságának megsegítésére,

köztük egy 150 millió eurós digitális kábelkapcsolat Európával és egy 300 millió eurós, megújuló energiaforrásokból származó energia exportálására irányuló projektet.



Elmondta továbbá, hogy az EU bővíteni fogja a tunéziai fiatalok számára a tanulási, munkavállalási és képzési lehetőségeket az EU-ban, hogy segítse őket a tunéziai gazdaság fellendítéséhez felhasználható készségek elsajátításában.