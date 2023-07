Felhajtják az inflációt a horribilis koncertjegyárak

A pandémia után a koncertjegyárak is megugrottak, a rajongók pedig nem sajnálják a pénzt arra, hogy akár több százezer forintot is kifizessenek azért, hogy élőben láthassák kedvenceiket. A koncertjegyek annyira megdrágultak, hogy a közgazdászok is felfigyeltek a jelenségre. A svédek például Beyoncé stockholmi koncertjére vezették vissza a magasan ragadt inflációt.

31 perce | Szerző: Kovácsfi Réka

