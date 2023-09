A horvát lakosság hozzászokott a vasárnapi boltzárhoz, ezért a kormány továbbra is fenntartja az intézkedést. Az illetékes tárca szerint ráadásul a kötelező zárvatartás az inflációt is fékezheti. Délnyugati szomszédunk július elsejétől kötelezővé tette a boltoknak a vasárnapi zárvatartást.

Fotó: AFP

A döntés akkor nagy visszhangot kavart, a horvátok többsége ugyanis elképzelhetetlennek tartotta, hogy az üzletek vasárnaponként ne nyissanak ki a turizmusból élő országban. A kérdést Zágráb végül cselesen úgy oldotta meg, hogy évente 16 alkalommal lehetőséget biztosított a boltoknak a vasárnapi munkára. A kivétellel jellemzően a tengermelléki üzletek éltek, az ország többi részén viszont a boltok nem nyitottak ki a hét utolsó napján. Ők inkább az adventi időszakban lesznek nyitva. Az illetékes tárcát vezető miniszter szerint az intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A szokások ugyanis érezhetően átalakultak, és azok, akik eddig vasárnap jártak boltba, most hétköznap vagy szombaton is gond nélkül meg tudják oldani a bevásárlást, ezért

a boltzár továbbra is fennmarad.

Marko Primorac azt is mondta, hogy a vasárnapi boltzár miatt az emberek egy része kevesebbet is költ, ez pedig szerinte végső soron az inflációt is fékezheti. Ennek ellenére a horvátoknak továbbra sem sikerült megállítaniuk a pénzromlást. A legfrissebb adatok szerint az adriai országban az augusztusi infláció mértéke 7,8 százalék volt, ami 0,4 százalékkal magasabb a júliusinál.