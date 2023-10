Magyar idő szerint este 11 órakor ér véget az elnökválasztás első fordulója Argentínában, és az exit pollok is látszanak igazolni, amit eddig is sejteni lehetett: a gazdasági mélyrepülésben lévő dél-amerikai ország polgárainak legnagyobb része a jobboldali-populista Javier Milei mellett teheti le a voksát. A tényleges eredményekre hétfőn hajnalig várni kell, hiszen Argentínában is papíron szavaznak a választók, így az eredmények összesítése 3-4 órán keresztül biztosan tart majd.

Javier Milei, aki állítása szerint a jegybankot is megszüntetné (Fotó: Federico David Gross / Farocolectivo / HANS LUCAS / AFP)

Javier Milei, a magát „anarchokapitalistaként” meghatározó, Donald Trump volt amerikai elnököt csodáló jelölt programján nem feltétlenül látszik, hogy közgazdász végzettsége van:

tervei között szerepel, hogy megszünteti a jegybankot, és a helyi valutát felváltja az amerikai dollárral.

Ami a riválisait illeti, a peronisták oldaláról Sergio Massa gazdasági miniszter indult, aki a kormányzó koalíció mérsékeltebb szárnyának a vezetője. Bár tapasztalt, és egy gazdasági válságban nagy szükség lehet a szakértelmére, az elmúlt években a háttérbe szorult a párton belül. Vele szemben az ellenzéki Juntos por el Cambio (JxC) nevű üzletbarát, konzervatív koalíció Patricia Bullrich volt biztonsági minisztert, az előző kormány tagját jelölte.

Az elnöknek ugyanakkor – bárki is legyen az – óriási gazdasági problémahalmazt kell a nyakába vennie: a vágtató infláció mellett a jegybank nettó devizatartalékai mintegy 7,6 milliárd dollárnyi veszteséget mutatnak, és a kormánynak nehézséget okoz a hazai kötvénytulajdonosok felé fennálló, egyre növekvő adósságai teljesítése. Az ország messze van attól, hogy teljesítse a 44 milliárd dolláros IMF-program feltételeit, és nem fér hozzá a nemzetközi tőkepiacokhoz sem.

Az viszont várhatóan hétfőn még nem dől el, hogy ki lesz Argentína következő elnöke. A választási szabályok szerint ugyanis a győzelemhez – ha nincs egyértelmű többsége – a szavazatok legalább 45 százalékát meg kell szereznie a jelöltnek, úgy, hogy legalább tíz százalékpontnyi különbség marad közte és az őt követő aspiráns között. Ha az említett feltételek közül egyik sem adott – és várhatóan most így lesz –, akkor második fordulót kell tartani, ahol viszont már csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni.