Svédország kormánya csütörtökön közölte, hogy 2035-ig két új atomerőművet tervez megépíteni, hogy kielégítse az ipar és a közlekedés által az elkövetkező években várhatóan megnövekedő energiaigényt – írta a Reuters.

Svédország is visszatér a nukleáris erőművekhez, amíg a megújuló energiaforrások kapacitása elfogadható szintre emelkedik.

Fotó: Shutterstock

Bár a parlament még 1980-ban az atomenergiától való megszabadulásra szavazott, és az eredeti 12 reaktorból már csak hat van üzemben, az energiaválság árnyékában a közvélemény drámaian megváltozott. A jelenlegi jobboldali kormány most nemcsak a régi reaktorokat akarja lecserélni a meglévő telephelyeken, hanem egy sor új erőművet is felépítene olyan területeken, ahol az ipar és a közlekedés villamosítása következtében várhatóan az energiaigény is növekedni fog.

A tervek szerint 2035-ig Svédországban két új atomerőművet húznának fel.

Emellett 2045-ig tíz új standard reaktornak megfelelő kapacitásnövelést is tervezek, amit felújításokkal, moduláris kisreaktorokkal és új erőművek kialakításával érnének el.

A kormány azt is közölte, hogy az új létesítmények építésének és üzemeltetésének költségeit saját maga vállalná, és nem folyamodna uniós támogatásokhoz – az erről szóló pénzügyi modellről és az új reaktorok helyszíneiről még nem jelent meg a végleges terv. Az előrejelzések szerint a fosszilis energiahordozóktól mentes társadalomra való áttérés következtében a jelenlegi 140 terawattóráról 2045-re mintegy 300 terawattórára fog emelkedni az ország villamosenergia-igénye.