A YG Entertainment K-pop ügynökség részvényei 29 százalékot emelkedtek, miután a cég bejelentette, hogy megújította az exkluzív csoportszerződéseket a Blackpink lánycsapat mind a négy tagjával – adta hírül a CNBC.

A Blackpink csapata Youtube-rekorder is egyben.

Fotó: Victoria Jones/AFP

A 48 ezer dél-koreai wonon (36,58 dollár) zárt kedden, közel a 2023-as mélyponthoz, 47 ezer wonhoz. Szerdán azonban megugrott a nyitáskor, és elérte a napon belüli csúcsot, a 61 900 wont.

A mostani lépéssel véget érhet a régóta húzódó szerződésvita a népszerű K-pop csoport és az ügynökség között. Az új megállapodás feltételei nem voltak azonnal egyértelműek, és azt sem tudni, egyenként hosszabbították-e meg az együttműködést vagy csoportosan. Mindez azért fontos, mert a napokban a Munhwa Ilbo dél-koreai kiadó arról számolt be, hogy a tagok nem újítják meg exkluzív egyéni szerződéseiket a YG-vel, hanem Blackpink néven folytatják a csoportos tevékenységet a kiadóval együttműködésben – külön, egyénenként viszont máshová is szerződhetnek. Az most sem derült ki, hogy egyéni vagy csoportos szerződéshosszabbításra került-e sor.