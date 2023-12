Szarajevó önkormányzata 2021-ben állapodott meg a svájci székhelyű Stadler villamos- és vasútiszerelvény-gyártóval 15 darab új Tango NF3 alacsony padlós villamos beszerzéséről. A 28 méter hosszú, 180 utas szállítására alkalmas járműveket Lengyelországban gyártják, az első példányok pedig nemrég útra is keltek a bosnyák főváros felé.

Fotó: Adwo

A 34 millió euró értékű üzletet a balkáni ország az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank hiteléből fedezi. A modern, légkondicionálóval felszerelt járművekre óriási szükségük van a bosnyákoknak, mert

jelenlegi flottájuk jelentős része az 1984-es szarajevói téli olimpiára érkezett a városba.

Ez alól csupán néhány példány képez kivételt, 2008-ben ugyanis Amszterdamtól, 2015-ben pedig a törökországi Konya várostól is kaptak pár használt villamost. A gördülőállomány fejlesztésével egy időben a síneket is felújítják Szarajevóban, és új kocsiszínt is építenek a Tangóknak. A bosnyákok távlati céljai között szerepel egyébként a 22,9 kilométer hosszú, kelet–nyugati irányú villamosvonaluk meghosszabbítása a repülőtérre, valamint egy észak–déli irányú vonal megépítése is.

Zágrábnak marad a használt

Az új szarajevói villamosok híre felborzolta a kedélyeket a horvát fővárosban is. Zágráb ugyanis nemrég használt, klíma nélküli német villamosokat vett 2,7 millió euróért. A 11 darab 26 éves szerelvény nagyon megosztja a lakosokat, ezért a városi ellenzék többször is éles kritikát fogalmazott meg a baloldali főpolgármesterrel szemben. Szerintük ugyanis Zágrábnak is inkább új villamosokat kellett volna vennie, ahogy azt a bosnyák főváros tette.