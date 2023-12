A mentálhigiénés szolgáltatások iránti kereslet a koronavírus-járvány idején ugrott meg jelentősen. A munkavállalók elszigeteltséggel és más mentális egészségügyi problémákkal folytatott küzdelmei arra késztették a munkáltatókat, hogy megoldást találjanak a szorongás, a depresszió és munkahelyi stressz kezelésére.

Fotó: Getty Images

A munkahelyeken kialakított „nyugiszobák” mellett a digitális terápiás mentálhigiénés támogatás használata is egyre terjed a munkáltatók között. Az alkalmazások játékokkal, beszélgetésekkel a pillanatnyi hangulatjavításban segíthetnek.

A kérdés, hogy a mesterséges intelligencia meg tud-e küzdeni a komolyabb mentális problémákkal, és képes-e érdemi segítséget nyújtani.

A Woebot nevű bájos rajzfilmavatár is ezért született meg a Woebot Health jóvoltából 2017-ben. A terápiás robot egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül beszélget a „páciensével”, amellyel a pillanatnyi segítségnyújtásban, stresszhelyzetek kezelésében veszi ki a részét. Előnye, hogy nem kell időpontot kérni tőle, egy letöltéssel elérhető.

A Talkspace egy mesterséges intelligenciát használó, online terápiás szolgáltatás, amely szöveges vagy videóhívásokon keresztül összekapcsolja a felhasználókat emberi terapeutákkal. Az alkalmazás valós időben jelzi, ha az egyén veszélyben van.

A gépi alkalmazás egyelőre nem helyettesítheti az emberi szakértelmet

A mesterséges intelligencia egyre szélesebb körben való alkalmazása azonban aggályokat is felvet. Léteznek olyan chatbotok ugyanis, amelyek akár diétás tippeket is adnak étkezési zavarokkal küzdő felhasználóknak, ami nem veszélytelen. Ilyen a Luka Inc. nevű fejlesztőcég Replika nevű okostelefonos alkalmazása, amely a magányosság enyhítését célzó társalkalmazásokat kínált volna a fogyasztóknak, ám ehelyett túlságosan személyes hangvételű beszélgetéseket kezdeményezett, ami miatt sok felhasználó panaszkodott. Az olasz adatvédelmi hatóság a Replika fejlesztőjét még ez év elején felszólította, hogy tegyen lépéseket az ügyben, ha nem akar súlyos pénzbüntetést fizetni, vagy még komolyabb szankciókkal szembenézni.

A terápiás chatbotokat a felmérések szerint egyre több munkáltató fogja bevetni a munkahelyi stressz kezelésére és a kiégés elkerülésére. Az egyre terjedő mesterségesintelligencia-rendszerek mozgásterének szabályozása fontos feladat lesz a jövőben, hiszen hosszú távon csak így biztosítható a felhasználók teljes körű biztonsága.