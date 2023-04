A 21. század által támasztott elvárásoknak egyre nehezebb megfelelni. A minden korábbinál nagyobb munkahelyi nyomástól mind többen szenvednek, és ezt előbb vagy utóbb a mentális egészségünk bánja. A kérdés az, hogy mit tehetünk ellene.

Fotó: PKpix

Nyugaton egyre inkább bevett gyakorlat az extra pihenőnap – akár fizetett formában is –, hogy a stressztől meggyötört dolgozó feldolgozhassa a hétköznapok során felgyülemlett feszültséget.

Hasonló kezdeményezésbe kezdett egy amerikai fintechcég, a NerdWallet, amely alkalmazottai számára negyedévente kifizetett 8 óra pihenőidőt a munkaidejükből, ráadásul öt év munkaviszony után 5 hét szabadságot is adott. Aztán ezt is kevésnek gondolták, és elkezdtek

évente négy napot kijelölni, amikor az egész vállalat leáll, és mindenkit pihenni küldenek.

Így senki nem irigykedik a másikra, aki épp szabadságon van, illetve nem kell aggódniuk az időközben felhalmozódó munka miatt sem.

Törődéshiány

A Gallup nemrég közzétett felmérése szerint a munkahely iránti elkötelezettség hiánya történelmi csúcson van az egész világon, amit nagyrészt annak tulajdonítanak, hogy a munkavállalók nem érzik, hogy eléggé törődnének velük. Az American Psychological Association és az Ernst & Young tanulmánya is alátámasztja, hogy azok a munkavállalók, akik olyan gyakori mentális egészségügyi betegségekben szenvednek, mint a szorongás, a kiégés vagy a depresszió, nagyobb valószínűséggel mondanak fel.

A 2020-ban kitört Covid-járvány, és ennek lélektani hatásai még érzékenyebbé tették az embereket a mentális betegségekre. A pandémia okozta bezártság után a tömegtől elszokott emberek sokként élték meg a nyitott irodába való visszatérést. Stressz okozza a sokak által megszenvedett pánikbetegséget is, ami derült égből villámcsapásként érheti az embert. Ne akarjuk megvárni, amíg a kiégés tünetei teljesen maguk alá gyűrnek bennünket.

Így akik megtehetik, keressenek olyan munkahelyeket, ahol figyelnek a lelkükre is.

Azonban a mentális egészséget támogató szabadnaprendszer működőképessége kérdéseket vet fel például az egészségügyben vagy olyan munkakörökben, amelyekben a nap 24 órájában több műszakban jelen kell lenni. Természetüknél fogva az ilyen munkahelyek nem elég rugalmasak az efféle alternatívákra – holott a stresszfaktor pont ezeknél van fokozottan jelen.

Az extra szabadnapokon túl cégen belüli speciális helyiségek kialakítását is szorgalmazza egyre több vállalat.

Az Adobe vagy a LinkedIn olyan „nyugiszobákat” alakított ki,

amelyekbe elmenekülhetnek a dolgozók a nyitott irodák idegtépő zsivajától, a munkatársak vagy a főnök folytonos zaklatásától, vagy meditálhatnak magukban egy nehéz megbeszélést követően. Az Adobe dolgozói ezenkívül szabadtéri kosárlabdapályán vagy akár kézműveshelyiségekben is levezethetik a feszültséget.