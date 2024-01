A német üzleti hangulat váratlanul tovább romlott januárban, és már a második egymást követő hónapban csökkent, mivel Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem tud kilábalni a recesszióból – derült ki az Ifo gazdaságkutató intézet csütörtökön közzétett jelentéséből.

Az üzleti hangulat tovább zuhant Németországban, egyedül a feldolgozóipar tartja magát.

Fotó: AFP

Az Ifo közleménye szerint az üzleti hangulatindex 85,2 pontra csökkent, szemben 86,7 pontos elemzői előrejelzésekkel. A mutató a decemberi 86,3-as, enyhén lefelé módosított értékről esett tovább, a negatív tendencia pedig már a második hónapja tart.

A német gazdaság recesszióban ragadt, a vállalatok körében pedig jelentősen nőtt a bizonytalanság. Félő, hogy az üzleti hangulat hosszú távon is nyomás alatt marad

– figyelmeztetett Klaus Wohlrabe, az Ifo felmérésekért felelős vezetője. Az intézet következő hónapokra vonatkozó várakozásai pesszimistábbak lettek, és további visszaesésre számítanak.

Az indexet egyedül a feldolgozóipar ereje húzta fel, az ágazat vállalatai meg voltak elégedve a helyzetükkel, és a várakozásaik is javultak a közeljövőre vonatkozóan. A rendelésállomány azonban továbbra is csökken, bár kevésbé gyorsan, mint a tavaly év végén, míg a kapacitáskihasználtság 81,9-ről 81 százalékra csökkent januárra.

A szolgáltatási szektorban azonban az előző hónapokhoz képest továbbra is borús a hangulat, és a vállalatok a következő hónapokban sem várnak javulást.

A kereskedelemben az index 2022 októbere óta a legalacsonyabb szintre esett – a nagy- és a kiskereskedők körében is tarol a pesszimizmus, a geopolitikai feszültségek mellett pedig meredeken romlottak a várakozásaik.

A hónapok óta gyengélkedő építőiparban is hasonlóan negatívan vélekedtek a vállalatok, amelyek a következő hónapokban sem számítanak növekedésre.

A tavalyi évet a magas a szintén magas energiaárak és a gyenge külföldi kereslet jellemezte, amelyet egy költségvetési válság, valamint az azt követő támogatáscsökkentések koronázták meg – a német üzleti élet szereplőinek egyre fogy a bizalma az Olaf Scholz vezette koalíciós kormánnyal szemben, amely hiába próbálja ⁠⁠visszaterelni a helyes útra Európa legnagyobb gazdaságát.

A német kilátások 2024-re így továbbra is borúsak. Szerdán az Ifo is lefelé módosította növekedési becslését, és most már csak 0,7 százalékos gazdasági fellendülésre számít idén.