Régóta nem volt olyan népszerűtlen kancellárja Németországnak, mint Olaf Scholz, akinek a baloldali koalíciója élén sikerült Európa legnagyobb gazdaságát a blokk beteg emberévé változtatnia. A közvéleményhez pedig saját pártja is csatlakozik, amely állítólag már elkezdett új vezetőt keresni – írta a Deutsche Welle.

Olaf Scholz a választók és a pártja bizalmát is elvesztette. Fotó: AFP

Scholz 2021 decemberében egy hárompárti koalíció élén került hatalomra, amelynek a balközép szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberális Szabad Demokraták (FDP) voltak a tagjai. Angela Merkel 16 éves, kereszténydemokrata vezetése után végre egy baloldali kormány állt Németország élére – amely szinte mindenben kudarcot vallott.

Igaz, német kormánynak még soha nem kellett ennyi problémával megküzdenie.

A koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború kirobbanása és az azt követő az általános gazdasági visszaesés, valamint egy új illegális migránshullám is csak néhány a koalíció gondjai közül, amelyeket ráadásul egy üres kasszával kellene megoldania.

De még a megoldásokkal is csak ártanak: nemrég a német gazdák vonultak ki tömegesen az utcákra, mivel a kormány a költségvetést a tőlük elvett támogatásokkal akarta befoltozni – az állami segítség nélkül tönkre menő földtulajdonosok mellett pedig az ország élelmiszer-biztonságát is veszélybe sodorta. A gyártók a magas költségek és a felesleges bürokrácia miatt panaszkodnak. A vasutasok pedig magasabb fizetésért és több szabadnapért sztrájkolnak.

A Scholz-kormánynak ilyenkor vészhelyzeti üzemmódba kellene kapcsolnia, hogy megakadályozza a válság továbbterjedését. A közvélemény szerint azonban a baloldal nem tesz semmit, a kancellár pedig teljesen alkalmatlan.

Ötből csak egy német van megelégedve Olaf Scholz vezetésével.

Az Infratest dimap januári közvélemény-kutatása szerint a választóknak mindössze 19 százaléka elégedett Scholzcal. Az intézet 1997-es felmérése óta – amikor Helmut Kohl volt a kancellár, akit egy évvel később leszavaztak – még nem volt ennyire népszerűtlen kormányfője az országnak.

De nem csak a lakosságnak vannak vele problémái. Az SPD, a Zöldek és az FDP már sok mindent elért abból, amit a koalíciós megállapodásukban kitűztek maguk elé. Az utóbbi időben azonban egyre több a vita és a veszekedés, különösen az FDP és a Zöldek között, amelyből Scholz rutinszerűen kimarad, ahelyett, hogy békéltetné a feleket vagy gatyába rázná a szövetségeseit.

A nagyvárosok utcáit lezáró gazdák Olaf Scholzot és koalícióját okolják a gazdasági problémákért.

Fotó: AFP

Olaf Scholz rövid, józan és tényszerű kommunikációja édeskevés egy gazdasági nehézségektől szenvedő ország és egy bukáshoz közeledő baloldali koalíció számára.

A kancellár az elmúlt hónapokban szinte minden nyilvános megjelenésekor a lakosságot próbálta megnyugtatni, és mivel a helyzet folyamatosan romlik, ezek az üzenetek elvesztették az erejüket

– mondta Marcel Fratzscher, a berlini Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) elnöke. Szerinte Scholznak sürgősen össze kellene szednie magát, egy átlátható, hosszú távú haditervet kell összeállítania, és ezt a német embereknek is fel kell vázolnia. „A mindent megoldunk” már nem elég ide.

A kancellári hivatal közleménye szerint elődjéhez, Merkelhez képest Scholz sokkal nagyobb erőfeszítéseket tesz arra, hogy kapcsolatot teremtsen az állampolgárokkal. Ezt azonban a valóság nem tükrözi: a Zöld Héten való részvételén, az árvíz sújtotta területek és kórházak meglátogatásánál, valamint az Európa-bajnoki nyitómérkőzésen is kifütyüléssel, szidalmakkal és gúnyolódással fogadták az emberek a kormányfőt.

A kritikusok szerint a kancellár vezetői képessége a nemzetközi színtéren is megbicsaklott, például a múlt heti Világgazdasági Fórumról is magyarázat nélkül hiányzott, ez pedig a németek geopolitikai súlyának is árt.

Scholznak két év alatt az egész koalícióját sikerült lejáratnia, amely most könnyen kiszorulhat a közelgő tartományi és európai parlamenti választásokon.

A jobboldali, rövid idő alatt óriási népszerűségre szert tevő Alternatíva Németországért (AfD) szinte a tökéletes ellentéte a baloldali kormánynak, amelynek most a teljes német gazdaság a nyakába szakad. S hiába szerveznek ellenük tüntetéseket és próbálják meg betiltani a pártot, ez nem lesz elég a választók visszaszerzésére, akiknek elege van a megélhetési válságból és a koalíció munkájából.

Nem csoda, hogy még a kancellár saját pártjában, a szociáldemokraták között is neheztelnek rá: a Der Spiegel nemrég arról számolt be, hogy a pártvezetés a közkedvelt védelmi minisztert, Boris Pistoriust indítja az SPD színeiben a következő, 2025 őszén esedékes választásokon. Valószínűleg abban bíznak, hogy Scholz kirúgásával le tudják magukról mosni az elmúlt évek sarát.